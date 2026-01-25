Зимата и особено по-студеното време влияят на автомобилите по различни начини. За да се избегнат проблеми и излишни разходи, механиците съветват водачите да бъдат внимателни и да спазват пет основни правила. Този път това са неща, които да не правим с колите си.

1. Прекалено честото миене на колата

Сред собствениците на автомобили има доста такива, които мият колата си прекалено често, дори през най-студените зимни дни. Това само влошава състоянието на любимия им автомобил.

Измиването на кола в студено време постепенно ще унищожи боята им. Това не означава, че не е нужно да се грижите за външния вид на автомобила. Просто задължително посещавайте закрити автомивки по-рядко и не в много студени дни. Така ще запазите боята по-дълго в добро състояние и тя няма да се напука.

2. Използване на ръчната спирачка

Някои шофьори много обичат да използват ръчната спирачка през зимата, независимо от необходимостта, метеорологичните условия и времето за паркиране, но дърпането на ръчната спирачка не винаги си заслужава. Освен това, ако оставите колата на ръчната спирачка цяла нощ, тогава до сутринта спирачните накладки и проводящото жило може да замръзнат и няма да можете да се движите. Такъв проблем може да възникне в кола както със задни барабанни спирачки, така и с дискови спирачки.

Източник: iStock

Ако въпреки това решите да използвате ръчната спирачка, за да избегнете изненади, добре е да изсушите добре спирачките с няколко интензивни спирания преди паркиране. Ако сутринта колата с барабанни спирачки все още не иска да се движи, тогава барабаните могат да се залеят с топла вода и леко да се почукат с дървен предмет. Накладките, които са замръзнали за спирачните дискове, могат да се размразят с течност за миене за зимата.

3. Да се държи резервоарът полупразен

Разходът на гориво традиционно се увеличава през зимата. Но това не мотивира шофьорите да спират по-често на бензиностанцията. Въпреки това силно се препоръчва да допълвате резервоара за гориво по-често. Това увеличава шансовете за безпроблемно стартиране на двигателя сутрин.

Тук влиза в сила едно просто правило. Колкото повече празно място има в резервоара, толкова повече влага се кондензира вътре. И когато колата изстине, тя кристализира, което затруднява работата на горивната помпа.

Що се отнася до горивото, в студено време въпросът за неговото качество е особено остър. Трябва да зареждате с гориво, препоръчано от автомобилния производител, само на бензиностанции с доказано качество. Тогава вашата машина ще стартира ще се движи в мразовитите сутрини без проблеми.

4. Въртене на стартера до последно

Ако двигателят не стартира от първия опит, тогава няма смисъл да въртите стартера "до дупка". Максимумът, който можете да си позволите, е да направите втори и трети опит. При изряден акумулатор най-вероятно двигателят "ще хване" и ще запали. Но ако това не помогна, тогава е безсмислено да продължите допълнително да намалявате ресурса на стартера. В крайна сметка можете просто да го извадите от строя и тогава проблемът ще бъде много по-сериозен от просто изтощена акумулаторна батерия.

5. Включване на всички консуматори на електричество наведнъж

Много шофьори, веднага след като се качат в автомобила си през зимата, включват всички потребители на електроенергия, които имат: фарове, отопляеми седалки и задно стъкло, предно стъкло, огледала, радио и дори волан. Поради рязкото повишаване на температурата на диодния мост алтернаторът започва да страда. По-добре е да не го натоварвате излишно, тъй като този елемент е доста скъп и се заменя с голям труд.

Тъй като температурният диапазон на диодния мост през зимата е доста голям и полупроводниците стават особено уязвими при такива условия, рискът от повреда при тях се увеличава.

Замръзналият алтернатор трябва да се натоварва постепенно. Не включвайте електрически консуматори веднага след качване в автомобила. Изчакайте пет минути след стартиране на двигателя и активирайте отоплението на седалката. Пет минути по-късно - подгряване на предното стъкло. След още няколко минути отоплението на задното стъкло и други консуматори на енергия могат да бъдат активирани.