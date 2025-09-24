Чавдар Чорбаджийски е директор "Техническа функция" на Кока-Кола ХБК България. Tой ръководи екип от над 450 специалисти и отговаря за всички ключови процеси във веригата на доставки - от производството и планирането до снабдяването, логистиката, инженерните дейности и управлението на двата производствени центъра на компанията у нас - в Костинброд и Банкя.

Кариерата му в Кока-Кола ХБК България започва преди 18 години като търговски представител, но последователно преминава през различни роли в снабдяването и планирането, натрупвайки задълбочени познания за бизнеса. Днес усилията му са насочени към модернизацията на цялостния процес по производство, логистика, внедряването на иновации и устойчиви практики, които да гарантират, че Кока-Кола ХБК България ще продължи да бъде двигател на развитие за икономиката и надежден партньор за своите клиенти и общности.

По повод 60-годишнината на Системата на Кока-Кола в България, Чавдар Чорбаджийски споделя своята визия за бъдещето на компанията, ключовите инвестиции в заводите, както и за ролята на устойчивите инициативи и социалните програми в развитието на обществото.

Г-н Чорбаджийски, част сте от екипа на Кока-Кола ХБК България вече близо две десетилетия. Кои уроци от този дълъг професионален път Ви помагат най-много в новата роля на директор "Техническа функция"?

През годините се убедих, че устойчивите резултати се постигат чрез постоянство, екипна работа, желание за учене и готовност за промяна. В свят, управляван от технологии, изкуствен интелект и автоматизация, промяната не е въпрос на избор — тя е правило. Работата ми в различни функции ми даде цялостен поглед върху бизнеса и ме научи да вземам решения, които балансират ефективност и дългосрочна устойчивост. Имах привилегията да работя със страхотни професионалисти, от които съм се учил и вдъхновявал - и това продължава и днес. Вярвам, че съм част от екипа ни толкова дълго, защото ценностната ми система е в синхрон с културата и принципите, които компанията отстоява.

Тази година Системата на Кока-Кола отбелязва 60 години в България. Какво означава за Вас да сте част от компания с такава история и кое постижение Ви вдъхновява най-много?

Да бъда част от Кока-Кола ХБК България в този исторически момент е чест, но и възможност да съм част от история, която продължава да се пише. Вдъхновява ме фактът, че компанията ни допринася значително за икономиката - чрез създаване на хиляди работни места и устойчиви инвестиции в местните общности. И за да не съм голословен ще споделя два резултата - 7,43 млрд. лв. добавена стойност и 3,13 млрд. лв. данъчни приходи за страната - в това се изразява икономическият принос на Системата на Кока-Кола у нас през последното десетилетие. Зад тези цифри обаче стои много повече - принос към създаването на хиляди работни места, милиони левове инвестиции, закупуването на стоки и услуги от местни доставчици.

Само през изминалата година Системата ни е платила над 500 милиона лева под формата на данъчни постъпления по веригата на стойността и се изненадах, че тази сума е съпоставима със средствата, необходими за годишното образование на близо 150 000 деца в предучилищно и начално ниво. Лично за мен всички тези цифри показват, че когато бизнесът е истински свързан с местната общност, резултатите надхвърлят финансовите показатели и се превръщат в социален капитал. Историята на компанията е изградена от стойностни хора, които вярват, че ангажираността и отговорността не са просто ценности, а ежедневна практика. И точно това ме вдъхновява най-много — тук успехът не е индивидуален, а споделен.

Източник: Coca-Cola Лидерският екип на Кока-Кола ХБК България по време на националната търговска конференция на компанията през 2025 г.

Какви са най-важните инвестиции, които компанията планира за заводите в Костинброд и Банкя и как те ще повлияят на ефективността и устойчивостта на производството?

Работим по редица проекти, но една от най-значимите предстоящи инвестиции е изграждането на нов автоматизиран склад, който ще подобри логистичната ни ефективност и ще подкрепи нашите амбиции за ръст. Планираме и модернизация на част от поточните линии, както и обновяване на административните площи. И двата ни завода в Костинброд и Банкя вече работят със 100% зелена енергия - ключов елемент от нашата стратегия за устойчиво производство. Продължаваме да внедряваме технологии, които повишават безопасността, оптимизират процесите и намаляват въглеродния отпечатък.

Виждате ли роля за изкуствения интелект при оптимизацията на веригата на доставки или друга дейност в компанията?

Да, изкуственият интелект вече играе съществена роля в нашите процеси по планиране и логистика - използваме го за оптимизация на маршрути, управление на наличности и автоматизация на складови операции. Това ни позволява да бъдем по-бързи, по-прецизни и по-устойчиви.

В същото време имаме амбициозни планове да разширим приложението на AI във всички сфери на Техническата функция - от снабдяване и планиране към производство, през управление на качеството, до дистрибуция. Автоматизацията ще играе ключова роля в този процес, като целим не само ефективност, но и по-добра адаптивност към динамичната среда и нуждите на пазара.

Кои аспекти на ESG инициативите Ви правят най-горд и как бихте искали да се надграждат, за да привличат още по-широка обществена подкрепа?

Гордея се с ангажимента ни към устойчивост - от използването на зелена енергия до подкрепата на местните общности и редица ESG проекти. Преди дни Фондацията на Кока-Кола ХБК дари двеста хиляди лева на Националната асоциация на доброволците в България, в отговор на критичната ситуация с пожарите тази година. Средствата са за закупуването на пожарогасителни високопроходими автомобили, както и за осигуряване на оборудване и инструменти за справяне с пожарите в малките населени места. А всичко това, вярвам, ще донесе положителна промяна.

В компанията съм вече над 18 години и заедно с мен, своето професионално пълнолетие тази година отбелязва и инициативата ни "Моят зелен град". Участвал съм много пъти в почистващите ни и залесителни акции и чувството да оставиш след себе си по-чиста природа и нови засадени дървета е невероятно. Но по-важното е, че даваме пример на децата ни, защото те участват наравно с нас и изграждат навик не само да почистват, но и да не замърсяват.

Не мога да не спомена, че продължаваме да изпълняваме и амбициозните си ангажименти за оптимизиране на въглеродните емисиите, свързани със зеления ни автопарк, енергийно-ефективните ни хладилни съоръжения на пазара и опаковъчните материали, които използваме.

Източник: Coca-Cola Отбелязване на 60 години Кока-Кола в България

Вие сте сред лекторите в програмата #YouthEmpowered. Какво Ви мотивира да участвате и какво искате да предадете на младите хора чрез нея?

Мотивира ме възможността да вдъхновя следващите поколения да вярват в себе си и да изградят кариерите си с цел и смисъл. Чрез #YouthEmpowered искам да им предам, че успехът не се дава, а се постига с постоянство, любопитство и готовност да учиш от всяка ситуация. Стремя се да представям информацията по ангажиращ и забавен начин, защото в днешно време, особено сред младите хора, вниманието се губи лесно и това изисква допълнително усилие. Срещите с тях обаче си струват.

Ако можехте да върнете времето назад и да дадете съвет на себе си в първия работен ден в компанията - какво бихте си казали?

Бих си казал: "Бъди търпелив, но не пасивен." В началото човек иска всичко да се случи веднага - развитие, резултати, признание. Но с времето разбираш, че устойчивият растеж идва с постоянство, любопитство, житейски опит и готовност да слушаш. И още нещо: "Не се страхувай да задаваш въпроси". Дори най-опитните хора не знаят всичко, а добрите въпроси често водят до най-добрите решения.

Въвеждането на депозитната система в България е сред ключовите теми за индустрията. Какви ползи очаквате както за бизнеса, така и за потребителите и околната среда?

Очаквам значителни ползи - по-чиста природа, висока степен на събиране и рециклиране и по-голяма ангажираност на обществото. За бизнеса това означава по-ефективно управление на опаковките и по-добро съответствие с регулациите. Още преди години наблюдавах този модел в държави, които активно се възползват от предимствата на системата и вярвам, че моделът "от бутилка в бутилка" би бил успешен и у нас. Колегите ни в Румъния участваха миналата година в много успешно въвеждане на депозитната система в страната и вече постигат впечатляващи резултати. Процесът е сложен, но с волята на индустрията, търговците, държавата и разбира се - потребителите, може да бъде реализиран успешно.

Как виждате развитието на Кока-Кола ХБК България през следващото десетилетие и каква роля бихте искали Вие лично да имате в този процес?

Вярвам, че компанията ще продължи да бъде лидер в иновациите, устойчивостта и ангажимента към хората. Надявам се с екипа ни да допринасяме за всичко това чрез модернизация на производствените и логистичните процеси, развитие на таланти и изграждане на култура, която насърчава сътрудничеството и растежа. В дигиталната ера, от която сме част, хората все така ще имат нужда от хидратация и освежаване и ние както винаги ще сме там, за да им предложим нашите напитки - 24/7, за всеки момент и повод.