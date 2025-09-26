Част от привлекателността на шведската спортна марка за суперавтомобили Koenigsegg, чийто модел се продава за над 3 милиона евро в България, е нейната изключителност. Съвсем нормално, за момента колите на шведския автомобилен производител остава извън обсега на внимание на повечето хора, но това може и да се промени. Koenigsegg разглежда възможността да създаде спортен автомобил, който да е по-достъпен за повече клиенти, пише специализираното издание Motor 1.

Източник: Koenigsegg

Досега марката произвежда ограничени серии с изключителни технологии и ултра високи цени. Разширяването на фабриката през 2023 година беше първата стъпка към едно бъдеще, което може да предлага и модели на по-голям кръг от хора.

Това време вероятно идва. Основателят на компанията Кристиан фон Кьонигсег обяснява, че бъдещият модел на марката ще бъде по-опростен и ще позволява по-големи производствени обеми. Това би било различен път от сегашната ниша на ексклузивни хиперавтомобили. В същото време той предупреждава, че компанията трябва да действа внимателно, за да избегне грешки.

Източник: Koenigsegg

За реализацията на проекта Koenigsegg ще се нуждае от повече производствени мощности и работници. Конкуренцията ще бъде сериозна, тъй като на пазара вече има по-достъпни спортни автомобили от марки като Ferrari и Lamborghini.

"Достъпност" в случая вероятно означава цена в средата до горната част на шестцифрения диапазон в щевро.

Засега няма конкретни данни за цената и характеристиките на бъдещия модел. Компанията ще подхожда постепенно, за да не надцени възможностите си. Ако проектът успее, това може да се превърне в повратна точка и да разшири значително кръга от клиенти на Koenigsegg.

Автомобилни експерти коментират, че без компанията да се нуждае от преминаване към изцяло електрическа суперкола, която и без това за момента почти никой не иска, може би ще доставя нещо за по-голяма маса от милионери, които до момента нямаха възможността да карат моделите на луксозната марка.