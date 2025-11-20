Лукс, ексклузивност и 75% от инвестициите в премиум сегмента - това беше стратегията на Mercedes-Benz преди само 3 години. Тогава изпълнителният директор Ола Калениус чертаеше бъдеще, в което марката се превръща в синоним на автомобилното бижу - а и на солидни маржове.

Ясно е колко сполучлив е този план, щом сега думата "луксозен" буквално е изтрита от стратегическите документи на компанията, а германският гигант прави най-резкия завой в плановете си от три десетилетия насам.

Mercedes вече иска да има модел за всеки - или поне за всеки с минимум 29 000 евро в джоба и нужда от нов автомобил, става ясно от публикации в германския печат.

Финансовите резултати на компанията са очевидната причина за резкия обрат. Само за третото тримесечие на 2025 г. оперативната печалба се срина с близо 70%, а приходите намаляха със 7% до 32,15 милиарда евро.

На всички основни пазари Mercedes изпитва трудности и една от причините е високата цена на даже базово оборудваните модели.

За да спре кръвозагубата, компанията въвежда новата модулна платформа MMA (Mercedes-Modular-Architecture). Тя е "швейцарското ножче" на Щутгарт - позволява драстично намаляване на производствените разходи и е пригодена както за електрически коли, така и за хибриди и бензинови двигатели. Първият плод на тази нова (и по-евтина) ера ще бъде новият CLA, чието производство започва през 2025 г.

Според Handelsblatt на същата платформа ще са и новите по-достъпни коли на Mercedes. Визуално те ще са подобни на A-класата и ще се произвеждат в Унгария.

Очаква се догодина да видим варианти на бензин, класически и plug-in хибрид, както и електромобил. Те ще са в ценовия диапазон между 29 000 и 45 000 евро - с между 20 и 30 процента по-евтино спрямо досегашните най-евтини предложения на марката.

Това е директно навлизане в територията на Volkswagen, който и без това се задъхва, защото Golf стана твърде скъп. Битката за средния клас в Европа ще бъде кървава, като в нея участват не само добре познатите европейски, азиатски и американски играчи, но и китайските производители, които навлизат с агресивни цени и всевъзможни технологични функционалности.