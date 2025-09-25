Първият дигитален скенер за автомобили заработи в София, съобщават от генералния дистрибутор на Mercedes-Benz за България - Silver Star, които внедряват за първи път на българския пазар. XENTRY Vehicle Detector е иновативна AI-базирана система за бързо сканиране и документиране на текущото състояние на автомобила. Интелигентното решение поставя нов стандарт в сервизната диагностика като комбинира скорост, точност и дигитална свързаност в едно.

Системата предоставя 360-градусово заснемане в реално време посредством 11 странични камери, още 4 камери за грайферите на гумите и един LiDar, благодарение на които прецизно открива външни повреди или отклонения.

Скенерът автоматично събира данни за превозното средство и на база анализ от изкуствен интелект дава ясни препоръки за необходимите последващи сервизни действия - като например ремонт на предна броня или необходимост от подмяна на гуми. Нужно е само автомобилът да премине през инсталацията, което се случва за по-малко от 30 секунди.

Източник: iStock Досегашният начин на диагностика

След това чрез лесна за разбиране визуализация клиентът вижда на таблет всички щети по своя автомобил, отчетени от системата. XENTRY Vehicle Detector също изготвя подробна информация за състоянието на гумите - дълбочина на грайфера в различните зони. Така собствениците на автомобилите знаят кога е най-точният момент за подмяна, за да запазят сигурността си на пътя на най-високо ниво.

"Ранната диагностика чрез този скенер ще помогне за предотвратяване на грешки и ненужни разходи на собствениците на Mercedes-Benz", коментират от екипа на "Силвър Стар".

Още при приемането на автомобила ще се идентифицират потенциални проблеми, което позволява те да бъдат адресирани навреме. Този подход намалява годишните разходи за поддръжка и минимизира риска от последващи гаранционни рекламации, допълват експертите.

Експертите допъват, че системата улеснява процеса на прием в сервиза, минимизира ръчната намеса и подпомага по-бързото вземане на решения. Така се спестяват до осем минути на прием на автомобил, което води до подобряване на обслужването и ангажираността към клиентите.