Над 2900 нови и употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили Mercedes-Benz са продадени у нас през 2025 година, съобщиха от генералния дистрибутор на марката "Силвър Стар". Данните на компанията сочат 6-процентов ръст (и то при глобален спад за марката) и освен това казват много за това какви луксозни автомобили предпочита българинът.

Когато говорим за купен през официалното представителство Mercedes-Benz, в 80% от случаите става дума за SUV. Най-продаваният нов модел е компактният кросоувър GLC с общо 340 регистрации. Наличните бройки започват от над 73 500 евро и достигат 87 400 евро - в зависимост от двигателя и екстрите.

На второ място е знаковата за Mercedes-Benz G-класа с 208 бройки, 25 от които са електрически.

Над половината продажби (53%) са във високия клас - S-класа, GLS, G-класа и техните AMG и Maybach версии. През миналата година са били доставени и лимитирани модели като Mercedes-AMG GT Motorsport Collector"s Edition и Mercedes-Maybach V12 Edition.

В товарния сегмент през 2025-а у нас влезе флагманът Actros L, а български логистични компании купиха първите два електрически камиона eActros 600. 10 нови автобуса Mercedes-Benz и Setra тръгнаха по българските пътища, включително - специална модификация за "Левски" (София).

"Силвър Стар" отбелязват, че за 8 години дейност са увеличили четири пъти доставените бройки автомобили. Това вероятно е допринесло и за това да бъдат обявени за "Дистрибутор на годината" на Mercedes-Benz в конкуренция с над 100 пазара.