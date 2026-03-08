Колкото и добър специалист да си, създаването на успешна компания би било трудна задача, ако разчиташ единствено на себе си. По-големият брой хора обаче не е достатъчен. Ключът е в наемането на правилните специалисти затова от образователната платформа Alux определят петте най-важни типа хора, които са нужни за развиването на бизнес.

Анализатор

Един от най-добрите бизнес съвети е: наблюдавай, намери проблем, предложи решение. Преди реализирането на идеята обаче, оценката на пазара е ключова за поставянето на реалистични цели и определянето на перспективите.

Основно качество на анализатора е не само да може да чете данни и числа, но и да намира логическата връзка между тях. Три ключови показателя, които подлежат на анализ, са приходите и разходите, ефективността и мащабируемостта. Благодарение на правилната преценка, той може да предвиди проблемите и да ги предотврати.

Източник: iStock

"Фокусът им върху проследяването на числата им позволява да намерят точки на влияние, които могат да превърнат слабостите на бизнеса в силни страни", обясняват експертите.

В някои случаи основателят на компанията може да поеме ролята и на анализатор. В други обаче, дори да притежава нужните експертни качества, липсата на обективна гледна точка, повлияна от сантимент към идеята, може да се окаже пагубна за бизнеса, още преди основаването му.

Оператор

С разрастването на компанията задачите на основателя/изпълнителния директор се увеличават дотолкова, че ежедневните операции започват да пречат на основната му работа. Именно тогава се появява нуждата от оператор.

Необходимите качества, които човекът на тази длъжност трябва да притежава, варират според бизнеса, но водещ фактор при избора на оперативен директор е доверието. Докато CEO-то търси спонсори, грижи се за растежа и стратегията, операторът ръководи екипа, следи за разработването на продукта, комуникира с партньорите, следи за разпоредби и решава голяма част от проблемите в компанията, без да е необходимо да стигат до по-високо ниво.

Източник: iStock

И докато позицията на анализатора може да се поеме от основателя, то тази на оператора е самостоятелна. Едновременно с това тримата човека, заемащи тези главни роли, трябва да работят ефективно, динамично и с взаимно доверие.

"Те (операторите) трябва да оспорват идеите ви и да задават правилните въпроси, за да можете и двамата да разберете накъде отивате."

"Реализатор на идеи"

За разлика от оперативния директор, който трябва да работи в различни сфери, строителят има само една задача - да създава продукт. Обикновено това е специалист в областта, в която оперира компанията. Понякога дори е по-компетентен от изпълнителния директор, но няма желание за създаване на свой бизнес. С течение на времето той може да стане и продуктов директор. Не е изключено и да напусне компанията и дори да отиде при конкурент, защото не изпитва сантимент.

"Те ще говорят в детайли, не само за концепции. Обсебени са от занаята си и ще отидат там, където имат най-голяма свобода да ги развиват... Ако започнат да говорят за това как искат да управляват процеса, те не са строители, а бъдещи оператори или анализатори", обясняват от Alux как да ги разпознаете.

Източник: iStock

Хората, заемащи тази длъжност, са изключително важни, защото именно те разработват най-важното нещо за един бизнес - продуктът. Много често именно те ще са тези с новите идеи.

Търговецът

Макар изпълнителният директор да е първия, който познава и продава продукта, ако иска компанията му да се развива, той ще трябва да се примири с идеята да наеме специалист в тази област.

Подходящият човек за тази позиция не просто знае как да убеждава, а разбира човешката психология, ценовите стратегии и как да превърне съмненията във възможности. Изключително важно е да познава продукта и клиентите така, че да може да е направил продажбата на ранен етап в разговора, още преди да стане на въпрос за това.

Авторът

В голяма степен ролята на разказвача прилича на тази на търговеца. В някои случаи тя може да се припокрива с него или с основателя на компанията. Неговата задача е да създаде впечатляваща история, която да свърже потребителите с продукта, като го асоциира с емоция, култура или личност (напр. Red Bull с екстремност, свобода). Добрите, вдъхновяващи истории продават най-добре, кореспондирайки както с амбициите и съпричастността на клиентите, така и с детето в тях, което вярва в приказки.

Именно това е човекът, който изгражда образа и имиджа на компанията и се грижи потребителите да се припознават в нея затова "те трябва да разбират хората, културата и идентичността, а не само маркетинговите тактики."

Според експертите именно тези пет основни типа професионалисти са в основата на най-успешните компании. Във времена на криза обаче бизнесът несъмнено ще се нуждае от още един специалист, който да разреши конкретен проблем, който несъмнено ще се появи в даден момент. Той може да е финансист, PR, програмист или друго.

Разпознаването на нужния човек е още една ключова способност, която може да се окаже есенциална за съществуването на бизнеса. От голямо значение е изборът и на точния момент - ако бъде привлечен прекалено рано, той няма да е ефективен и дори може сам да доведе до рискова ситуация.

Последната важна крачка при наемането на хора е назначаването на доверени и компетентни съветници. Именно те ще са тези, които не само дават идеи или подкрепят тези на основателя, но и не се притесняват да го критикуват. Освен опит и експертиза, важен фактор за избора им отново е доверието, казват експертите.