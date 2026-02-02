Американският автомобилен гигант Ford Motor и китайската компания Xiaomi вероятно водят активни преговори за създаването на съвместна компания за производство на електрически автомобили, предават световните агенции, цитирайки информация от източници на Financial Times.

Преговорите все още са в начален етап, като Ford обсъжда сътрудничество и с други китайски автомобилни производители, сред които е и BYD, пише Bloomberg. Поне първоначално електромобилите ще бъдат предназначени за американския пазар.

Източник: Ford

От Ford отричат информацията, но междувременно изпълнителният директор на компанията Джим Фарли открито изразява възхищението си от китайските електромобили. Той посочва бързото им развитие, "усъвършенствания софтуер и агресивните цени като новия стандарт, на който западните марки трябва да обърнат внимание".

Съобщението за партньорство идва в момент на нарастващо търговско напрежение между САЩ и Китай и съперничество в ключови сектори като производство и доставки. Въпреки че китайските производители на електромобили все повече се стремят да се диверсифицират в чужбина поради засилващата се вътрешна конкуренция и свръхкапацитет, разширяването на американския пазар ще се изправи пред нарастващи геополитически проблеми.

Китайските производители на електромобили избягват американския пазар заради митата и по редица политически причини, но навлизат бързо на много други пазари по света.

Китайските автомобилни корпорации постигнаха рекорден пазарен дял в Европа през декември миналата година. Те са произвели близо една десета от леките коли, продадени в региона.