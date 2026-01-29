Напълно оборудвана база за консерви край Пловдив е обявена за публична продан от ЧСИ. Става въпрос за обособена част от търговското предприятие "Мутафчиев 57" ЕООД, включваща два съседни имота и напълно оборудваният цех за производство на плодови и зеленчукови консерви в село Калековец, община Марица, пише Traffic News.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имотите, е 668 404,96 евро, като сумата включва начислен ДДС за част от имотите и оборудването. Публичната продан ще се проведе в периода от 25 януари до 25 февруари 2026 г., а купувачът ще бъде обявен на 26 февруари.

Справка в портала на НАП показва, че към февруари 2025 година фирмата "Мутафчиев 57" ЕОО, с едноличен собственик Сийка Мутафчиева, има неуредени задължения на стойност малко над €215 000.

Припомняме, че през месец май 2025 година Money.bg писа за предишен опит за разпродажба на производтвото за консерви. Тогава наддаването стартира от 1 164 720 лева. Купувач обаче така и не се намери.

Първият имот за продан е с площ 1683 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване, върху която са изградени две едноетажни селскостопански сгради със застроени площи съответно 279 кв.м. и 108 кв.м. Парцелът граничи с улици от три страни и е част от квартал 76 по плана на селото.

Вторият имот представлява урегулиран поземлен имот с площ 2010 кв.м., предназначен за хранително-вкусовата промишленост. В него е изградена завършена производствена база, въведена в експлоатация с всички необходими разрешителни.

Основната сграда е цех за производство на плодови и зеленчукови консерви със застроена площ от около 555 кв.м., в който са обособени съблекални, санитарни помещения, хладилна камера, складове за суровини и готова продукция, експедиция, канцелария и технически помещения. В имота се намират още котелно помещение, склад за празен амбалаж, както и плътна ограда, оформяща самостоятелна промишлена зона.

Заедно с недвижимите имоти се продават и машините, съоръженията и оборудването, които са част от производствения процес. Сред тях са инсталации за производство на майонеза, кетчуп, лютеница и доматено пюре, пастьоризатори, хомогенизатори, пълначни и етикиращи линии, хладилна камера, парен котел, както и мотокари и електрокари.