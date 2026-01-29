Напълно оборудвана база за консерви край Пловдив е обявена за публична продан от ЧСИ. Става въпрос за обособена част от търговското предприятие "Мутафчиев 57" ЕООД, включваща два съседни имота и напълно оборудваният цех за производство на плодови и зеленчукови консерви в село Калековец, община Марица, пише Traffic News.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имотите, е 668 404,96 евро, като сумата включва начислен ДДС за част от имотите и оборудването. Публичната продан ще се проведе в периода от 25 януари до 25 февруари 2026 г., а купувачът ще бъде обявен на 26 февруари.

Справка в портала на НАП показва, че към февруари 2025 година фирмата "Мутафчиев 57" ЕОО, с едноличен собственик Сийка Мутафчиева, има неуредени задължения на стойност малко над €215 000.

Припомняме, че през месец май 2025 година Money.bg писа за предишен опит за разпродажба на производтвото за консерви. Тогава наддаването стартира от 1 164 720 лева. Купувач обаче така и не се намери.

Продават цех за консерви близо до Пловдив за 1,3 милиона лева

Продават цех за консерви близо до Пловдив за 1,3 милиона лева

След задължения за 260 000 лева

Първият имот за продан е с площ 1683 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване, върху която са изградени две едноетажни селскостопански сгради със застроени площи съответно 279 кв.м. и 108 кв.м. Парцелът граничи с улици от три страни и е част от квартал 76 по плана на селото.

Вторият имот представлява урегулиран поземлен имот с площ 2010 кв.м., предназначен за хранително-вкусовата промишленост. В него е изградена завършена производствена база, въведена в експлоатация с всички необходими разрешителни.

Основната сграда е цех за производство на плодови и зеленчукови консерви със застроена площ от около 555 кв.м., в който са обособени съблекални, санитарни помещения, хладилна камера, складове за суровини и готова продукция, експедиция, канцелария и технически помещения. В имота се намират още котелно помещение, склад за празен амбалаж, както и плътна ограда, оформяща самостоятелна промишлена зона.

Заедно с недвижимите имоти се продават и машините, съоръженията и оборудването, които са част от производствения процес. Сред тях са инсталации за производство на майонеза, кетчуп, лютеница и доматено пюре, пастьоризатори, хомогенизатори, пълначни и етикиращи линии, хладилна камера, парен котел, както и мотокари и електрокари.

Разпродават производството на задлъжняла компания за изработка на пластмаса край Асеновград

Разпродават производството на задлъжняла компания за изработка на пластмаса край Асеновград

Обявената от ЧСИ цена на базите е близо 700 000 лева