Краят на една ера. Така някои професионални сайтове за автомобили описват производството на последния Ford Focus. В завода на автомобилната компания в Саарлуис, Германия, от поточната линия излезе последният модел на спортната версия Focus ST, съобщава Motor 1.

Производството на тази кола приключва в рамките на преориентиране на компанията към по-печеливши SUV и електрически автомобили. Ford прекратява и производството на Fiesta ST, като редовният Focus също няма да се произвежда дълго.

Автомобилният производител затвори поръчките за Focus ST още преди месеци, а решението идва след като тези модели не са се оказали достатъчно рентабилни. Спирането на хечбек версиите води до спад на пазарния дял на Ford в Европа до 3,3 %, задминаван дори от по-малки марки като Hyundai и Kia.

Заводът в Саарлуис ще продължи да работи до 2032-ра година, но вече без производството на класически хечбеци. Ford планира да се фокусира върху SUV и електрически модели, включително нов автомобил с размерите на Focus.

Спирането на спортните хечбеци потвърждава глобалната тенденция - класическите модели с високи емисии постепенно изчезват, а клиентите се насочват към по-екологични и практични модели. И все пак, любителите на марката се надяват на истински автомобили, особено като се има предвид дългата традиция на Ford при хечбека в Европа.