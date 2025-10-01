Краят на една ера. Така някои професионални сайтове за автомобили описват производството на последния Ford Focus. В завода на автомобилната компания в Саарлуис, Германия, от поточната линия излезе последният модел на спортната версия Focus ST, съобщава Motor 1.
Производството на тази кола приключва в рамките на преориентиране на компанията към по-печеливши SUV и електрически автомобили. Ford прекратява и производството на Fiesta ST, като редовният Focus също няма да се произвежда дълго.
Заводът на Ford Focus затваря, 3500 души остават без работа
Бъдещето на фабриката беше поставено под съмнение през 2022 г.
Автомобилният производител затвори поръчките за Focus ST още преди месеци, а решението идва след като тези модели не са се оказали достатъчно рентабилни. Спирането на хечбек версиите води до спад на пазарния дял на Ford в Европа до 3,3 %, задминаван дори от по-малки марки като Hyundai и Kia.
Заводът в Саарлуис ще продължи да работи до 2032-ра година, но вече без производството на класически хечбеци. Ford планира да се фокусира върху SUV и електрически модели, включително нов автомобил с размерите на Focus.
Спирането на спортните хечбеци потвърждава глобалната тенденция - класическите модели с високи емисии постепенно изчезват, а клиентите се насочват към по-екологични и практични модели. И все пак, любителите на марката се надяват на истински автомобили, особено като се има предвид дългата традиция на Ford при хечбека в Европа.