Ирландската нискотарифна авиокомпания Ryanair отчете драматичен спад в печалбата си през третото тримесечие на финансовата година, приключило в края на декември, съобщават световните агенции. Нетната печалба след данъци се сви до 30 млн. евро - срив от над 80% спрямо 149 млн. евро година по-рано.

Този резултат беше силно повлиян от мегаглоба от 256 млн. евро, наложена от италианския антимонополен орган.

Италианската Комисия за конкуренцията глоби превозвача за "злоупотреба с господстващо положение" и възпрепятстване дейността на туристически агенции и посредници.

Според регулаторния орган, Ryanair е преследвала "комплексна стратегия", насочена към блокиране, затрудняване или ограничаване на покупката на полети от ryanair.com в комбинация с полети на други превозвачи или туристически услуги.

Антимонополният орган установи, че компанията е действала на три етапа.

Първо, въвела е процедури за лицево разпознаване за клиенти, купили билети чрез трети страни, което санкционира посредниците.

След това "тотално или периодично е блокирала опитите за резервация от туристически агенции", включително чрез блокиране на методи за плащане или изтриване на профили.

Накрая, в началото на 2024 г., Ryanair е наложила партньорски споразумения на онлайн агенции, забраняващи продажбата на билети в комбинация с други превозвачи, след което е разширила изискването и към физическите агенции.

Авиокомпанията обжалва глобата, определяйки я като "безпочвена", и е провизирала 85 млн. евро, сума, покриваща около една трета от наложената санкция.

Въпреки финансовия удар, оперативните показатели на Ryanair остават силни. Приходите нараснаха с 9% до 3,21 млрд. евро, подкрепени от по-голям брой пътници и леко по-високи цени. Броят на пътниците се увеличи с 6% до 47,5 млн., а средната цена на билет скочи с 4% до 44 евро.

Компанията се отнася оптимистично към бъдещето, като очаква трафикът през финансовата 2026 г. да нарасне с 4%, достигайки около 208 млн. пътници. Ръководството прогнозира, че билетите ще надхвърлят предишната прогноза за растеж от 7% с 1-2 процентни пункта, което ще доведе до годишна печалба преди данъци между 2,13 млрд. и 2,23 млрд. евро - значително увеличение спрямо миналогодишните 1,6 млрд. евро.