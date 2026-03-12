Турската централна банка запази основния си лихвен процент на ниво от 37% на днешното си заседание, предават местните медии, цитирайки съобщение в официалния сайт на финансовата институция. Решението е в съответствие с пазарните очаквания. Избухването на военните действия в Иран и сложната обстановка в Близкия изток вече водат до рязко покачване на цените на енергията, което засилва страховете от инфлация както в Турция, така и по целия свят.

Днес сме свидетели на първото задържане след пет последователни намаления на основната лихва, отразявайки вниманието на политиците към въздействието, което по-високите цени на енергията могат да окажат върху турската икономика. Припомняме, че централната банка на страната вече беше принудена да се намеси на валутните пазари по-рано през месеца, за да ограничи спада на турската лира, и преустанови едноседмичните репо търгове, което повиши междубанковия референтен лихвен процент с 300 базисни пункта до близо 40%.

Турция внася по-голямата част от петрола и газа си, а това означава, че рязкото покачване на цените на енергията в резултат на конфликта в Иран пряко влияе върху вътрешните разходи на страната. За да се овладеят инфлационните рискове, породени от тези разходи и от глобалната финансова нестабилност, решения в подкрепа на строгата парична политика са приети заедно с координирани фискални мерки, казват от Комисията по парична политика на централната банка.

"Позицията по паричната политика ще бъде затегната в случай на значително и трайно влошаване на инфлационните перспективи, което може да бъде обусловено и от последните развития", пишат от институцията в изявление.

Следващото заседанието на Централната банка на Турция за лихвената политика ще се проведе на 22 април.