Walt Disney Co. е на прага на назначаването на нов главен изпълнителен директор, след като стана ясно, че Боб Айгър възнамерява да се оттегли преди изтичането на договора си на 31 декември. Според източници на Bloomberg съветът на директорите обсъжда издигането на Джош Д'Амаро, настоящ шеф на бизнеса с увеселителни паркове, като вотът може да се състои още тази седмица.

Решението би сложило край на тригодишното търсене на наследник, което от 2024 г. се ръководи от председателя Джеймс Горман, познат с успешната смяна на изпълнителен директор в Morgan Stanley.

За поста се състезаваха още Дана Уолдън, Алън Бъргман и Джими Питаро, но Д'Амаро се очертава като фаворит. Говорител на компанията очаквано заяви, че решение все още няма.

54-годишният Д'Амаро влиза в Disney през 1998 г. след престой в Gillette. Той изгражда кариерата си в тематичните паркове, като заема ръководни позиции в курортите в Калифорния, Хонконг и Флорида, преди да оглави подразделението Disney Experiences през 2020 г.

Като негов председател той отговаря за парковете, круизите, хотелските комплекси, творческия екип Imagineering и потребителските продукти - най-печелившата единица на развлекателния гигант от години насам.

В момента Д'Амаро ръководи амбициозна инвестиционна програма от 60 милиарда долара за разширяване на курортите и почти удвояване на круизния флот, както и придобиването на дял от 1,5 милиарда долара в Epic Games, издателя на Fortnite.

Боб Айгър управляваше компанията от 2005 до 2020 г., когато предаде щафетата на Боб Чапек, но се завърна през ноември 2022 г. след като Чапек беше отстранен заради бизнес трудности през пандемията. По време на първия си мандат Айгър няколко пъти удължаваше договора си, разочаровайки потенциални наследници. Според Wall Street Journal той ще остане няколко месеца за плавен преход и вероятно ще запази консултативна роля.

Годишното събрание на акционерите на Disney е на 18 март - през 2020 г. Чапек беше назначен две седмици преди събранието.

Акциите на компанията са стагнирали със спад 1% за година при 15% ръст на S&P 500.