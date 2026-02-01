"Разтъркайте листчето и вдишайте аромата", казва Михаелус Трейси. Интересният аромат на неговия канабис е отчетливо различен от повечето. За неопитното око (и обоняние) спретнатите редове цъфтящи растения пред са неразличими един от друг. И все пак майсторът-култиватор Трейси може да разпознае отделните сортове по миризмата и формата на листата им, разказва BBC.

Производителят отглежда девет сорта в "Пайнъпъл Роуд" - ферма дълбоко в провинцията на карибския остров Антигуа. Топлите температури, изобилието от слънце и високата влажност правят тази територия идеална за отглеждане на растенията.

Проведени са интензивни опити за производството на различните щамове, обяснява Трейси.

"Искахме различни вкусови профили, както и различни ефекти, но всички с лечебна стойност - нещо, което да ви помогне да се отпуснете, нещо, което да ви даде повече енергия, повече облекчаване на болката, по-малко тревожност."

Миналата година се навърши десет години, откакто Ямайка легализира производството и продажбата на канабис за медицински цели. Няколко други карибски държави, включително островната държава близнак Антигуа и Барбуда през 2018 г., последваха примера.

Пушенето на канабис е емблематично за карибската култура, дотолкова, че се е превърнало в клише. Но докато привързаността на региона към растението е добре документирана, статутът му на лидер в областта е по-малко такъв. Днес регионът е дом на голяб брой законно регистрирани ферми за канабис и аптеки за лекарства, където както местните жители, така и туристите могат да закупят растението, ако имат валидна медицинска карта за разрешение.

И все пак проф. Роуз-Мари Бел Антоан, експерт по индустрията на канабиса в Карибите, смята, че е необходима и по-широка либерализация на пазара.

"Декриминализацията не е достатъчна", казва Антоан, бивш председател на Регионалната комисия по марихуаната на Карибската общност.

"Трябва просто да го направим законно, но регулирано."

Източник: iStock

Антоан е директор на кампуса в Университета на Западните Индии в Тринидад, където изследователите ще започнат да изучават различни потенциални ползи от канабиса. Области, предложени за изследване, варират от облекчаване на страничните ефекти от лечението на рак до това как растението може да стимулира селското стопанство чрез подобряване на здравето на почвата.

Изследването ще се проведе в Антигуа, където законодателството е по-прогресивно. Работата предлага "много потенциал", казва тя, но добавя, че легализацията би улеснила живота.

"Карибите са лидер в канабиса по отношение на сортове и знания и имат дълга традиция в това. Но легализацията, наред с "войната срещу наркотиците", задушиха не само индустрията, но и научноизследователската и развойна дейност", категоричен е Антоан.

Някои в региона се надяват, че изпълнителната заповед на президента на САЩ Доналд Тръмп от декември 2025 г. за прекласифициране на канабиса като наркотик от по-ниско ниво ще бъде от полза за Карибите.

"Това е важен етап", смята Александра Чонг, главен изпълнителен директор на базираната в Ямайка компания Jacana, която продава гама от продукти, получени от канабис - от капки екстракт от масло до крем за кожа.

"Толкова много от публичната политика на САЩ се филтрира към Карибите, но тъй като канабисът беше класифициран като наркотик от списък едно, заедно с хероина в САЩ, регулаторните органи в Карибите не бяха толкова оптимистично настроени към намаляването на регулациите."

Чонг добавя, че намаляването на канабиса от страна на САЩ до по-ниско ниво от списък три, което включва и комбинирани таблетки парацетамол-кодеин, е било "много по-подходящо". Понижаването на класификацията на канабиса от Белия дом може да означава, че в бъдеще карибските държави ще могат да изнасят канабис за САЩ дири за рична употреба, която да не есвързана с медицински нужди.

Вносът на такъв канабис в Америка обаче все още е незаконен съгласно федералния закон. Това е факт, въпреки че 24 щата вече са легализирали употребата на канабис за развлекателна цел. Производителите в Ямайка и в Антигуа са нетърпеливи да започнат легален износ на продукта.

Органът за лицензиране на канабис на Ямайка заявява, че е въвел "временни административни процедури за улесняване на износа на ганджа от лицензополучатели, които притежават валидно разрешение за внос от страната, в която продуктът ще бъде изнесен".

Източник: iStock

Междувременно Органът за медицински канабис на Антигуа и Барбуда работи усилено за развитието на индустрия за износ на канабис. "Вече имаме правната рамка, отлично географско местоположение и международно летище", заяви главният изпълнителен директор на органа Реджис Бъртън пред BBC. Той подчертава, че е "много вероятно" Антигуа в крайна сметка да може да изнася продуктите си, не на последно място заради новаторската им стойност.

"Много малко хора могат да кажат, че са опитвали канабис от Антигуа", добавя той.

На вътрешния пазар, високите режийни разходи както в Ямайка, така и в Антигуа и Барбуда - и правилата, които ограничават продажбата на канабис само на хора с медицинско одобрение - оставят по-голямата част от пазара на незаконни производители. Според изчисленията повече от 800 000 души годишно в Ямайка употребяват канабис, половината от които са туристи.

90% от 87-те тона консумиран продукт годишно идват чрез незаконни канали. Чонг добавя, че "свръхрегулацията е задушила индустрията. С течение на времето стана по-лесно, но в никакъв случай не е перфектно".

Заради тези проблеми, от всички над 160 лиценза от различни категории, издадени от Органа за лицензиране на канабис на Ямайка между 2017 и 2024 г., много малко все още действат.

В Антигуа Робърт Хил, консултант в индустрията, казва:

"Все още е по-изгодно да се внася канабис незаконно. За разлика от дилърите, частните компании имат персонал и сметки за плащане."

В момента на острова има само шест ферми за канабис, четири диспансера и салон за канабис, където хората могат да пушат на място. В същото време, властите на Антигуа са прихванали 45 кг незаконно внесен канабис само за 24 часа през септември. Междувременно Антигуа е новаторска в подхода си към местните незаконни производители.

Вместо съдебни преследвания, нарушителите са поканени да участват в безплатен шестседмичен курс, който да ги научи как да навлязат на пазара законно.

"Двадесет и двама вече са завършили, а двама скоро ще преминат към медицински бизнес", коментира Бъртън.

"Индустрията няма да бъде успешна, ако незаконният пазар прави каквото си поиска."

Твърди се, че продължаващата либерализация на канабиса в Карибите има положителен ефект върху социалната справедливост, по-специално за една определена общност. През 2018 г. премиерът на Антигуа Гастон Браун отправи официално извинение към растафарианците в страната за десетилетия на историческо преследване, стигма и злоупотреба заради употребата им на канабис.

Шест години по-късно правителството предостави на растафарианците официално разрешение за отглеждане на растенията. А миналото лято правителството обяви планове за заличаване на криминалните досиета на хора, преследвани преди това за притежание на малки количества марихуана.