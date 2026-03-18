Глобалните приходи от записана музика са нараснали с 6,4% през 2025 г. и достигат $31,7 милиарда, което е единадесетата поредна година на растеж за индустрията. Това показва годишният доклад на IFPI - организацията, която представлява звукозаписния бизнес в световен мащаб.

Основният двигател на увеличението остава платеният стрийминг. Приходите от абонаментни услуги нарастват с 8,8%, като вече формират 52,4% от всички постъпления, а броят на платените абонаменти в света достига 837 милиона.

Общите приходи от стрийминг надхвърлят $22 милиарда и представляват близо 70% от глобалния пазар.

Българският пазар расте по-бързо от световния

Приходите от записана музика в България през 2025 г. за първи път преминават границата от $20 милиона и достигат $21,7 милиона. Ръстът е 13,2% - приблизително 2 пъти по-бърз от средния в световен мащаб.

Близо 60% от приходите у нас идват от стрийминг, около 11% - от физически носители, а над 28% се генерират чрез колективно управление на права от страна на ПРОФОН чрез лицензиране на бизнеси, които използват музика - медии, търговски и туристически обекти.

"Приходите от платени стрийминг услуги са най-големият двигател на пазара у нас през 2025 г., като те растат с 22% и генерират над 40% от приходите на бизнеса", коментира Борал Шен, изпълнителен директор на Българска асоциация на музикалните продуценти.

По думите му потенциалът на този сегмент остава значителен, но музикалното пиратство и законодателни пропуски ограничават развитието на стрийминг услугите и водят до пропуснати приходи за сектора.

Винилът пак отчита ръст

В България приходите от продажби на винилови плочи се увеличават с 23,5%, като подобна тенденция се наблюдава и в глобален мащаб. Приходите от колективно управление на сродни права чрез ПРОФОН също се повишават - с 12,6% през 2025 г.

В световен мащаб физическите формати отчитат 8% ръст, а винилът расте за 19-та поредна година.

Според доклада музикалните компании активно разработват модели за лицензиране, свързани с изкуствения интелект, с цел създаване на нови източници на приходи за артистите. В същото време индустрията предупреждава за нарастващи стрийминг измами, при които изкуствено генерирани слушания отклоняват приходи от изпълнителите.

"Страхотната музика от невероятни артисти, подкрепена от инвестициите на звукозаписните компании, продължава да движи глобалния растеж, като все повече хора плащат за платени стрийминг услуги", заяви главният изпълнителен директор на IFPI Виктория Оукли.

Всички региони по света отчитат ръст през 2025 г., като "отличник" е Латинска Америка с увеличение от 17,1%, показват още данните от глобалния доклад за състоянието на музикалната индустрия.