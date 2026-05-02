Италия и преди е била атакувана от френското правителство за използване на данъчни облекчения, за да привлече богати французи и други чуждестранни жители, но с войната в Близкия изток, която наранява държавите от Персийския залив, Италия се превърна в още по-привлекателно място за богатите, пише BBC.

Данъците не са били основната причина за напускането на Франция, настоява Робер по време на кафене с крем на летище "Шарл дьо Гол". Беше красотата на Италия, bella vita (красивият/добрият живот), изкуството и музиката. Но за французина купуването на къща в Рим и превръщането му в италиански данъчен резидент беше много хубава част от пакета, предлаган от страната, където заможните лица могат да плащат фиксиран годишен данък върху всички чуждестранни доходи - независимо от размера им - и да се ползват с редица други облекчения.

Робер, който се описва като само "умерено богат", се премести в Италия преди осем години след кариера в областта на компютрите, която завърши с продажбата на компанията му. Робер, не е истинското му име, може да не е сред френските милиардери, избягали от френските данъчни власти в Италия, но предимствата за него са ясни.

Ако беше купувал къща във Франция, щеше да трябва да плати това, което французите наричат ​​frais de notaire (адвокатски хонорари), по-голямата част от които отиват за правителството (подобно на гербовия налог във Великобритания или данъците върху прехвърлянето на недвижими имоти в САЩ).

В Италия има освобождаване за prima casa, първата къща, която купувате. Във Франция президентът Макрон трансформира френския Impot sur la Fortune (данък върху богатството) в Impot sur la Fortune Immobilière (данък върху богатството от недвижими имоти), така че инвестициите на фондовия пазар, например, вече не са засегнати, но "ако имате имот на стойност десет милиона долара, този данък е наистина много болезнен", казва Робер. Отново, няма нищо подобно в Италия.

Във Франция трябва да плащате и данък върху недвижимите имоти (taxe foncière или данък върху земята).

"Тук нямаме това за prima casa (първи дом)", казва Робер, въпреки че отбелязва, че "има висока такса за събиране на боклук".

Най-хубавото според него е, че в Италия няма данък върху наследството върху имоти до 1 милион евро (1,1 милиона долара) и той е само 4% над този праг. Във Франция лимитът за необлагаеми имоти е много по-нисък - 100 000 евро (110 000 долара) - и след това има плъзгаща се скала до максимална ставка от 45%.

Именно за наистина богатите хора Италия започва да изглежда като фискален рай.

"Имам приятели, които са се преместили тук по данъчни причини, и други, които обмислят това. За хората, които наистина плащат много данъци, Италия е много привлекателна заради "плоския си данък", споделя Робърт.

В Италия данъчните определят горна граница на данъка, който може да се начислява върху дохода. Колкото и да печелите, никога не плащате повече от това. Горната граница сега е 300 000 евро (353 000 долара). Въпреки че неотдавна беше 100 000 евро, преди да се увеличи до 200 000 евро.

Робърт разказва, че има двама богати френски приятели, които са се преместили в Италия през последните няколко месеца, но са дошли от Обединеното кралство. И двамата са работили във финансите в Лондонското Сити и са искали да се преместят на място, където фискалният режим е толкова благосклонен към тях, колкото този, който Великобритания е имала, преди да промени правилата за богатите чуждестранни жители.

"Дори при 300 000 евро, плоският данък в Италия все още е нисък за всеки, който печели над 1 милион евро годишно, в сравнение с която и да е другаде в Европа. И това означава, че получавате данъчна сигурност и яснота в сърцето на Европа, вместо да се налага да пътувате дълго", коментира Питър Фериньо, директор на данъчните услуги в специализираната в миграцията на богати компания Henley & Partners.

"Всяка седмица имаме срещи с хора, които биха искали да напуснат Франция", казва базираният в Париж данъчен адвокат Джером Баре. "Те са недоволни от данъчната ситуация сега и се притесняват, че тя ще стане по-сурова в бъдеще. Хората не са уверени в политическия климат. Данъците се променят много, почти всяка година. Хората се страхуват, че след избирането на новия президент през 2027 г. нещата може да станат по-трудни от днес", допълва той.

На този етап обаче става въпрос по-скоро за "въпроси от предприемачи и богати хора, които се чудят дали биха искали да се преместят или не, отколкото за хора, които действително се местят", обяснява Жером Бар.

"Преместването изисква пълна ангажираност и внимателно структуриране", подчертава той и добавя, че собствениците на бизнес "трябва да променят седалището на компанията. Във Франция те подлежат на данък при напускане".

И ако много богати французи са на етап "мисли за преместване", въпросът се усеща още по-остро в Обединените арабски емирства.

Отказът от нулевия данъчен режим на Дубай обаче ще бъде много труден за мнозина.

"Когато сте в страна, където не плащате никакви данъци, е много трудно да се върнете в страна, където трябва да плащате много. Особено за тези, които са свикнали да харчат много пари. Сумата в джоба ви е много различна. Хората, които са свикнали с живота с нулеви данъци, "вече не са свикнали с административни формалности - данъчни декларации, документи - така че не е лесно", смята Баре.

"Неизбежно е много хора да преосмислят ОАЕ", подчертава Питър Фериньо от Henley & Partners.

"Аз мисля, че е твърде рано хората да изкореняват живота си, когато става въпрос за работа, семейство и т.н. По-голямата част от хората в ОАЕ все още са обикновени хора, които вършат редовна работа, дори повечето милионери са милионери, защото вършат добре платена работа, вместо да са собственици на активи. Ако войната е сравнително кратка, те ще останат. Ако се проточи, тогава хората неизбежно ще търсят другаде или ще преместят семейството си и ще работят дистанционно, докато стане по-безопасно. Ако сте в ОАЕ по работа, вероятно няма толкова много еквивалентни роли в Италия", казва той.

Вероятно е обаче войната в Близкия изток да разубеди много богати европейци, които иначе биха се преместили там, да се преместят в ОАЕ. Миналата година Дубай беше дестинация номер едно за мигриращи милионери, според Henley & Partners. Това число със сигурност ще спадне през 2026 г. и с атрактивните предложения за много богатите, както и с репутацията си за La dolce vita ("сладък живот"), разбира се, е напълно възможно Италия да се възползва от това.