Най-големият ексклав в света - територия, до която се стига през друга държава, години наред е обект на гранични спорове и почти никаква инфраструктура, сега иска да се превърне в новата туристическа дестинация на Узбекистан.

Това е Сох, административна част от Узбекистан, но разположена изцяло на територията на Киргизстан. В Ташкент вече обявиха амбициозен план: $60 милиона инвестиции, нови хотели по бреговете на река Сох, медицински център, ферми за пъстърва, насаждения с шафран и обещанието, че районът ще се превърне в "перлата" на Ферганската долина.

Дотук добре, само че има един проблем. До Сох все още се стига трудно.

В района живеят около 88 600 души, а десетилетия наред животът там е белязан от изолация. Жителите трябва да преминават през киргизка територия, за да стигнат до останалата част от собствената си страна. Това включва гранични проверки, безкрайна бюрокрация, а често и напрежение.

След конфликт между жители на Сох и киргизки граничари през 2020 г. отново се заговори за т. нар. коридор - отделен път, който да свърже ексклава директно с Узбекистан. През 2022 г. обаче узбекският премиер Абдула Арипов призна, че идеята е "нереалистична", защото реализацията й би била твърде скъпа, твърде сложна и политически почти невъзможна.

Вместо коридор, Ташкент и Бишкек избраха по-прагматичен вариант: улесняване на преминаването през границата и подобряване на съществуващите пътища.

През 2021 г. беше отворен маршрутът Сох-Риштан, който преминава през Киргизстан и позволява на хора и автомобили да стигат по-лесно до ексклава. Сега узбекските власти искат и нов, по-кратък път до района. За целта обаче ще са нужни нови преговори с Киргизстан.

И точно тук се крие големият въпрос: може ли Сох да стане туристическа дестинация, ако достъпът до него зависи от отношенията между две държави?

Въпреки това Узбекистан възлага сериозни надежди на района. Президентът Шавкат Мирзийоев обяви през април програма за развитие на Сохския район, която предвижда вече споменатата милионна инвестиция в туризъм и услуги, както и създаването на около 2000 работни места.

Според плановете, по бреговете на река Сох, край махалите Сариканд, Раван и Истиклол, трябва да се появят хотели, къщи за гости, туристически комплекси и зони за отдих. Властите виждат потенциал в прохладния климат, чистия въздух и планинския пейзаж.

Идеята е районът да се развива като комбинация от планински, лечебен и селски туризъм. Сох се намира във високата част на Ферганската долина и е значително по-прохладен от голяма част от Узбекистан - предимство в страна, където летните температури често надхвърлят 40 градуса.

В центъра на проекта е медицински и рехабилитационен клъстер - с физиотерапия, възстановителни процедури и медицинско образование. Узбекистан вече развива подобен модел около Ташкент и Самарканд, а Сох трябва да повтори формулата в по-евтин и по-спокоен вариант.

Паралелно с това районът ще залага и на земеделие. Плановете включват 425 хектара овощни градини, 60 хектара шафранови насаждения и 30 резервоара за отглеждане на пъстърва.

Всичко това звучи амбициозно, но засега Сох има далеч по-сериозни проблеми. Бедността в района е 7,9%, а безработицата - 5,5%, което е над средното за Узбекистан. Инфраструктурата остава слаба, а голяма част от местните пътища се нуждаят от ремонт.

Това означава, че туристическата стратегия ще зависи не толкова от хотелите и рекламата, колкото от способността на Узбекистан и Киргизстан да поддържат нормални отношения. Ако не успее обаче Сох ще остане това, което е от десетилетия. Красиво, но изолирано място, стигането до чиято територия се превръща в приключение дори за собствените му граждани.