Киргизстан може да прехвърли едно от най-важните си енергийни решения директно на своите граждани. Държавата обмисля сериозно свикването на референдум за изграждането на първата атомна електроцентрала в страната, съобщават местните медии. Проектът се обсъжда с руската държавна корпорация "Росатом", но засега остава в подготвителна фаза.

Със сигурност, правителството в Бишкек не бърза със старта на строителството. Вместо това фокусът е върху изграждането на инфраструктура и подготовката на кадри - предварителни условия, без които подобен проект е на практика невъзможен. Едва след това ще се мисли за реално инвестиционно решение.

По думите на първия вицепремиер Данияр Амангелдиев въпросът ще бъде поставен на обществено гласуване. Така правителството на практика прехвърля отговорността за стратегическия избор върху обществото.

Залогът е енергийната сигурност

Залогът обаче е значителен. Киргизстан е сред най-зависимите от водна енергия държави, тъй като над 90% от електропроизводството идва от ВЕЦ. Това прави системата уязвима към климатични колебания и сезонни спадове във водните ресурси.

В същото време икономиката расте, а търсенето на ток се увеличава.

На този фон ядрената енергия се разглежда като източник на стабилна базова мощност. От "Росатом" вече заявяват готовност да изградят както реактори със средна мощност, така и малки модулни реактори - по-гъвкава технология, която все по-често се предлага на развиващи се пазари.

По думите на ръководителя на корпорацията Алексей Лихачов обаче преговорите вървят "без бързане", тъй като подобни проекти изискват внимателна оценка на всички рискове.

Ядрените мощности изискват огромни инвестиции и дългосрочни финансови ангажименти, а енергийната инфраструктура на Киргизстан е силно амортизирана - според експертни оценки до 70%. Това поставя под въпрос не само цената на проекта, но и способността на системата да поеме нови базови мощности без мащабна модернизация.

Ядрената енергия като средство за влияние

В същото време Москва засилва енергийното си присъствие в Централна Азия чрез "Росатом" - с проекти в Узбекистан и планове в Казахстан. Така една евентуална АЕЦ в Киргизстан далеч ще надхвърли ролята си на енергиен проект и ще бъде разглеждана като геополитически избор.

Паралелно с ядрените разговори руската корпорация вече работи по друг проект в страната - вятърен парк с мощност 100 MW в района на Исик-Кул.