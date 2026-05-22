Австралийската Arafura Rare Earths взе окончателно инвестиционно решение за разработването на находището Nolans в Северната територия. Проектът според компанията може да осигурява около 5% от световното производство на редкоземни елементи.

Мащабната инициатива е подкрепена от Джина Райнхарт - най-богатата личност в Австралия и една от най-влиятелните фигури в глобалния минен сектор. По данни на Bloomberg строителството трябва да започне през септември, а инициативата вече получава сериозна финансова и политическа подкрепа от австралийската държава.

Част от мащабна стратегия

Nolans се разглежда като част от по-широките усилия на западните икономики да намалят зависимостта си от Китай при редкоземните елементи. Макар проектът да е представян като стратегически пробив, реалното му влияние върху пазара ще зависи от това дали Arafura ще успее да изгради конкурентна преработка извън китайската верига за доставки, подчертават анализатори. Защото това е област, в която Пекин продължава да доминира.

Южнокорейските автомобилни производители Hyundai Motor Company и Kia Corporation вече са си осигурили около 1/3 от бъдещата продукция на проекта чрез дългосрочни договори.

Nolans ще бъде първият австралийски проект за редкоземни елементи с интегриран добив и преработка на място. В момента най-големият производител в страната - Lynas Rare Earths, извършва преработката си в Малайзия.

Компанията е осигурила над 1 млрд. австралийски долара под формата на заеми и капиталова подкрепа от държавната Export Finance Australia. Част от продукцията - около 20% от неодимово-празеодимовия оксид, ще се продава на спот пазара.

Ресурсите на Nolans се оценяват на около 56 милиона тона руда със средно съдържание от 2,6% редкоземни оксиди. Очаква се проектът да подпомага и австралийския държавен резерв от критични минерали с около 500 тона редкоземни оксиди годишно.

А Желязната лейди на минната индустрия очевидно утвърждава ролята си в световния бизнес. Както Money.bg писа, през 2025 г. тя стана най-големият акционер в американската MP Materials.