Японската АЕЦ "Кашивадзаки-Карива", най-голямата ядрена централа в света, подновява дейност след над 15 години принудително спиране. Пускането в експлоатация на един от енергоблоковете идва като пряк отговор на зависимостта от вносни изкопаеми горива на страната.

Операторът Tokyo Electric Power Company (TEPCO) официално стартира търговска работа на централата, съобщава Channel News Asia. Работещият реактор вече захранва с електричество около 450 000 домакинства в региона Канто, включително Токио.

Седем реактора, осем гигавата

Централата се разпростира върху голям парцел в префектура Ниигата - район на брега на Японско море, известен преди с добива на петрол, а сега изцяло ориентиран към ядрената енергия. АЕЦ "Кашивадзаки-Карива" разполага със седем реактора и обща инсталирана мощност от 8212 мегавата, което я прави водеща в света.

Централата започва да работи през 1985 г., като последният от енергоблоковете е включен в мрежата през 1997 г. Трус през 2007 г. земетресение с магнитуд 6,6 по Рихтер с епицентър в непосредствена близост налага спиране за почти две години, като три енергоблока, така и не успяват да заработят отново до 2011 г. След земетресението и цунамито, довели до тежката авария в АЕЦ "Фукушима Даиичи" - най-лошата след Чернобил, всички японски реактори са спрени.

АЕЦ "Кашивадзаки-Карива" първоначално трябва да получи допълнителна стане за защита от цунами и вътрешни подобрения по линия на безопасността, но допълнителни проучвания на разломите в района на централата, установени проблеми със системите за сигурност и регулаторни затруднения забавят процеса с години.

Към края на фискалната 2025 г. 15 от 33-те японски реактора вече работят.

Рейтинговата агенция вдига прогнозата за TEPCO

Рестартирането на централата има пряк финансов ефект. На 20 май 2026 г. S&P Global Ratings ревизира перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на TEPCO Holdings от "негативна" на "стабилна", като потвърди рейтинга "BB+".

Само работата на реактор № 6 в "Кашивадзаки-Карива" може да намали разходите за закупуване на електроенергия с около 100 милиарда йени годишно, изчислява агенцията.

За следващите една-две години S&P очаква компанията да поддържа стабилна обикновена печалба от около 300 млрд. йени. Агенцията обаче отбелязва, че TEPCO вероятно ще продължи да генерира отрицателен свободен паричен поток заради мащабни инвестиции в декарбонизация, модернизация на мрежата и мерки за безопасност на самата централа.