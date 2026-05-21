Спадът в еврозоната се задълбочава през месец май, показа ново проучване, цитирано от Share Cast. Основната причина е войната в Близкия изток, която засилва инфлационния натиск. Последният експресен индекс на S&P Global Eurozone PMI за производството е 47,5, което е по-малко от 48,8 пункта за април или 31-месечно дъно.

Той е и под прогнозите за липса на промяна. Показания над неутралните 50,0 пункта предполагат растеж, докато тези под тях показват свиване.

Икономиката на еврозоната отслабва основно заради два ключови сектора. Както този на услугите, така и този на производството показват слабост, макар че първият е особено силно засегнат, като индексът на бизнес активността PMI се понижи до 63-месечно дъно от 46,4 пункта от 47,6 пункта за април. Консенсусът беше за 47,7 пункта.

Индексът PMI за производството остана на положителна територия, въпреки че отслабна до 51,4 пункта от 52,2 пункта. Проучванията показват спад в производството, новите поръчки, заетостта и бизнес доверието, докато цените на входовете се увеличиха с най-бързите темпове от повече от три години. Инфлацията на продажните цени също беше по-висока.

Сред отделните страни, в Германия - най-голямата икономика в Европа - съставният PMI се повиши от 48,4 до 48,6. Но във Франция той спадна от 47,6 до 43,5.

"Данните от май показват, че икономиката на еврозоната понася все по-сериозни последици от войната в Близкия изток. Производството се свива вече два поредни месеца, като темпът на спад се ускорява до най-високото си ниво от малко над две години и половина. Загубите на работни места също започват да стават тревожно широко разпространени, тъй като бизнес доверието във всеки бърз обрат в неблагоприятния икономически климат допълнително отслабва", коментира Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global Market Intelligence.

САЩ атакуваха Иран за първи път в края на февруари, което доведе до избухването на военни действия в Персийския залив и ефективното затваряне на жизненоважния Ормузки проток. Световните цени на енергията скочиха, разпалвайки отново инфлационните страхове, а веригите за доставки все повече се нарушават.

В момента е в сила крехко прекратяване на огъня, но постоянно мирно споразумение остава неуловимo.

"Докато фокусът на пазарите все още е основно върху инфлационното въздействие на войната в Близкия изток, днешният PMI на еврозоната потвърждава, че въздействието върху растежа не бива да се пренебрегва. Предприятията страдат от рязко увеличение на разходите за ресурси, съчетано с несигурност и ниско доверие сред корпорациите и потребителите. Това води до намаляване на новите поръчки както в услугите, така и в производството за момента", заяви Берт Колийн, главен икономист за Нидерландия в ING.

И тъй като търсенето отслабва, изглежда, че предприятията ще се затрудняват повече да прехвърлят по-високите си разходи за ресурси върху потребителя, коментират анализатори.