Финтех гигантът Robinhood, основан и ръководен от българина Влад Тенев, стартира собствена блокчейн екосистема, наречена "Robinhood Chain". Новината, придружена от старта на токенизирани акции, изстреля цената на книжата на компанията на борсата с над 8%.

Robinhood вече оперира легално и на българския крипто пазар. Пълният лиценз и регулация преминават основно през придобитата от тях платформа Bitstamp, която е сред малкото с пълно съответствие за крипто услуги в ЕС и закона MiCA.

Самият Robinhood Chain е децентрализирана мрежа, която се навигира спрямо MiCA правилата за стабилни монети и токенизирани активи.

По нещо за всеки

Новата мрежа, презентирана в сряда има за цел да осигури по-бързи и евтини трансакции за близо 28-те милиона клиенти по света.

Екосистемата около Robinhood разгръща непознати досега възможности.

На първо място това са токенизираните акции, които позволяват на потребителите да купуват и търгуват частици от реални ценни книжа под формата на крипто токени.

Големият технологичен скок обаче е интеграцията на т.нар. агентско търгуване (Agentic Trading) - функция, задвижвана от изкуствен интелект, при която AI агенти могат самостоятелно и автоматично да изпълняват сложни инвестиционни стратегии вместо самия потребител.

Ще оперират Trump Accounts?

За да бъде картинката пълна, беше представено и партньорството с банковия гигант BNY. Двете институции са избрани от Министерството на финансите на САЩ да управляват и поддържат инфраструктурата на новата федерална програма Trump Accounts, за която Money.bg писа.

Инициативата е насочена към детското инвестиране в САЩ, като предоставя на одобрените новородени държавен старт от 1000 долара за дългосрочно спестяване.

Robinhood ще осигурява потребителския интерфейс и ще функционира като брокер за сметките, докато институционален попечител на средствата ще бъде BNY Mellon.