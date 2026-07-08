Финтех гигантът Robinhood, основан и ръководен от българина Влад Тенев, стартира собствена блокчейн екосистема, наречена "Robinhood Chain". Новината, придружена от старта на токенизирани акции, изстреля цената на книжата на компанията на борсата с над 8%.
Robinhood вече оперира легално и на българския крипто пазар. Пълният лиценз и регулация преминават основно през придобитата от тях платформа Bitstamp, която е сред малкото с пълно съответствие за крипто услуги в ЕС и закона MiCA.
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Самият Robinhood Chain е децентрализирана мрежа, която се навигира спрямо MiCA правилата за стабилни монети и токенизирани активи.
По нещо за всеки
Новата мрежа, презентирана в сряда има за цел да осигури по-бързи и евтини трансакции за близо 28-те милиона клиенти по света.
Екосистемата около Robinhood разгръща непознати досега възможности.
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На първо място това са токенизираните акции, които позволяват на потребителите да купуват и търгуват частици от реални ценни книжа под формата на крипто токени.
Големият технологичен скок обаче е интеграцията на т.нар. агентско търгуване (Agentic Trading) - функция, задвижвана от изкуствен интелект, при която AI агенти могат самостоятелно и автоматично да изпълняват сложни инвестиционни стратегии вместо самия потребител.
Ще оперират Trump Accounts?
За да бъде картинката пълна, беше представено и партньорството с банковия гигант BNY. Двете институции са избрани от Министерството на финансите на САЩ да управляват и поддържат инфраструктурата на новата федерална програма Trump Accounts, за която Money.bg писа.
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Инициативата е насочена към детското инвестиране в САЩ, като предоставя на одобрените новородени държавен старт от 1000 долара за дългосрочно спестяване.
Robinhood ще осигурява потребителския интерфейс и ще функционира като брокер за сметките, докато институционален попечител на средствата ще бъде BNY Mellon.