Китай се готви да пусне в търговска експлоатация платформата mBridge - дигитална система за трансгранични разплащания, която обединява централните банки на най-големия световен вносител на петрол и ключови износители от Персийския залив.

Проектът, започнал през 2021 г. вече преминава под пълен контрол на участващите централни банки: Китай, Хонконг, Тайланд, ОАЕ и Саудитска Арабия. Новосъздадена структура в Хонконг ще управлява операциите и ще отвори пътя към по-широко търговско използване.

Платформата използва блокчейн разплащания и дигитални валути на централните банки, за да съкрати времето за сетълмент до секунди и да елиминира нуждата от кореспондентски банки. Таксите се очаква да бъдат около два пъти по-ниски от тези на традиционни системи като SWIFT - ключово предимство за малките и средни компании, които от години плащат висока цена за международни преводи.

В рамките на БРИКС има и друга платежна система - руската SPFS. Тя обаче работи на класическия принцип на обмен на информация между финансовите институции и изисква кореспондентски банки.

По данни на Atlantic Council през mBridge вече са преминали над 4000 транзакции на стойност около 470 млрд. юана (69 млрд. долара), като дигиталният юан представлява приблизително 95% от обема. Саудитска Арабия се включи като пълноправен участник през 2024 г., а ОАЕ вече демонстрираха реална употреба: през ноември 2025 г. шейх Мансур бин Зайед извърши първото трансгранично плащане в дигитални дирхами към Китай - символичен старт на коридора ОАЕ-Китай.

Търговското пускане на mBridge съвпада с ускорената интернационализация на юана. Китайската система за клиринг CIPS отчете рекордни дневни обеми от 134 млрд. долара през март 2026 г., значително над диапазона от предходната година. Част от ръста се свързва с геополитическото напрежение след войната в Иран, което засилва интереса към разплащания в юани, особено в енергийния сектор.

Анализатори подчертават, че mBridge няма да измести долара като глобална резервна валута, но може да разклати доминацията му в конкретни коридори - най-вече в търговията с енергийни суровини между Китай и държавите от Залива, а това е доста голям бизнес.

Истинският тест обаче ще бъде доколко агресивно централните банки ще отворят платформата за масови търговски потребители след старта на хонконгската оперативна структура.