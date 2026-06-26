Лятото и сезонът на големите отпуски е едва в началото и вече има редица сигнали за опашки по летищата в Европа заради новата цифрова система за граничен контрол на ЕС, съобщава BBC. Това е първият летен пиков период от въвеждането на системата за влизане/излизане, или "EES". Тя изисква от пътуващите в Обединеното кралство да регистрират пръстови отпечатъци и снимка заедно със сканиран паспорт.

Какво е EES и какво трябва да правят британците?

EES ще замени ръчното подпечатване на паспортите. Системата проследява кой влиза и излиза от Шенгенската зона за свободно движение, която обхваща 29 европейски държави.

Гражданите на "трети страни" обаче, включително гражданите на Обединеното кралство, трябва да предоставят пръстови отпечатъци и снимка при паспортна проверка. Британците, които летят до редица популярни ваканционни дестинации, включително Франция, Испания, Португалия и Италия, ще трябва да направят това на автоматизирани павилиони, след като кацнат.

Информацията се проверява при напускане. Някои пътници, включително деца под 12 години, вместо това проверяват паспортите си от граничния персонал.

Как системата EES засяга пътниците в полета?

EES започна да се въвежда през октомври миналата година и вече е напълно готова. Времето, необходимо за регистриране на биометрична информация, означава, че на хората е казано да се подготвят за изчакване на граничния контрол. По време на въвеждащия период опашките започнаха да пламват на определени летища в натоварени часове.

Източник: архив ЕПА

Оттогава системата работи добре на някои летища, докато на други се съобщава за чакане от по няколко часа. Представител на търговската организация на авиокомпаниите IATA предупреди, че опашките на някои места могат да достигнат до шест часа.

Експерти в областта на пътуванията и представители на индустрията обвиниха проблемите с технологиите и нивата на граничния персонал. Има също съобщения за хора, които трябва да регистрират своята биометрична информация повече от веднъж. Британският шеф на Wizz Air заяви пред BBC, че пътниците трябва да са подготвени за изчакване и да се появят три часа преди полета си за дома.

Някои пасажери са изпуснали полетите за вкъщи, тъй като чакането за проверките на EES означава, че не са могли да стигнат до изхода навреме.

Дали авиокомпаниите ще задържат полети за задържани пътници е рано да се каже. Някои казват, че ще чакат, когато е възможно, докато Ryanair е пример обяви, че няма да го направи.

Лятната ваканция ще бъде основен тест за новата система. Гърция например не прилага биометрични проверки за британски посетители през пиковия период. Европейската комисия разрешава системата да бъде спряна при "извънредни обстоятелства, които водят до прекомерно време на чакане" до септември.

Планирани са подобрения на места, където има най-големи опашки. Португалия обяви стотици допълнителни гранични служители за юли. От летищата казват, че пътниците трябва да следват съветите на тяхната авиокомпания, когато става въпрос за това колко рано да пристигнат за полети обратно до Великобритания.

Ами фериботите и влаковете?

На няколко места френската гранична полиция извършва паспортни проверки, преди хората да напуснат Обединеното кралство. Те са фериботното пристанище на Дувър, терминалът Folkestone на Eurotunnel и железопътният терминал St Pancras на Eurostar.

От месеци десетки автоматизирани машини са поставени на тези места, за да могат хората да преминават през EES. Все още не се използват рутинно. Вместо това граничният персонал извършва част от процеса.

В Дувър, въпреки факта, че пръстовите отпечатъци и снимките все още не са били събирани, дълги опашки от коли се натрупаха в началото на междусрочната британска ваканция през май. Френските гранични власти в крайна сметка спряха процеса. Автобусите ще бъдат затворени, след като пътниците преминат EES проверки, преди да отидат до фериботния терминал.

Разработено е приложение за мобилен телефон, което позволява на пътниците да направят част от процеса, преди да стигнат до границата. В момента обаче приложението се използва само от две държави. Швеция го използва, за да помогне при регистрацията на паспортни данни и снимки. Португалия го използва само за въпросник за влизане.

Какво е ETIAS и кога идва?

ЕС въвежда и нова система за премахване на визите, свързана с паспортите, наречена Европейска система за информация и разрешение за пътуване (ETIAS), която ще се основава на EES. Гражданите на страни извън общността, които не се нуждаят от виза за влизане в ЕС, включително хората от Обединеното кралство, ще могат да кандидатстват онлайн за разрешение, преди да пътуват.

ETIAS не трябва да започне преди края на 2026 г., но крайната дата все още не е потвърдена. Тя ще струва €20 (£17,47) на приложение и ще бъде валидна три години. Хората на възраст под 18 и над 70 години ще трябва да кандидатстват, но няма да трябва да плащат.