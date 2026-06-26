А1 представи напредъка по проекта за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура в Северозападния и Северния централен район, който се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Компанията вече е изпълнила 92% от ключовите индикатори. По време на събитие с участието на представители на местната власт, държавни институции и партньори бяха представени постигнатите резултати, изпълнените дейности и следващите етапи до окончателното приключване на проекта.

До момента в двата района е осигурена оптична свързаност до 251 от общо 271 базови станции в 59 от 64 общини, както и до 2 от 3 гранични контролно-пропускателни пункта. Изградени са 793 от планираните 950 километра нова оптична инфраструктура, а модернизацията на съществуващата мрежа е почти завършена с обновени 1 254 километра.

Източник: А1

Проектът на А1 е част от инициативата за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура в България, която обхваща 185 общини, минимум 700 базови станции и минимум 350 000 жители в населени места с недостатъчна цифрова свързаност. Той се реализира с подкрепата на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост и има за цел изграждането на мрежи с много голям капацитет в райони с ограничен достъп до високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура.

Самоучастието на А1 за Северозападния и Северния централен район възлиза на 15 млн. евро и е част от дългосрочния ангажимент на компанията към развитието на цифровата свързаност в България. Свързването на базовите станции с оптична инфраструктура създава необходимите технически предпоставки за разширяване на високоскоростната свързаност и 5G покритието в по-малките населени места, които досега са били сред районите с недостатъчна цифрова инфраструктура.

Източник: А1

Инфраструктурата създава условия за по-широко използване на електронни административни услуги, дистанционно обучение, телемедицина и други дигитални решения. След приключването на проекта близо 168 000 жители в 105 населени места ще могат да се възползват от по-качествена свързаност, която ще подпомогне развитието на местния бизнес, ще разшири възможностите за дистанционна работа и ще създаде предпоставки за привличане на инвестиции и високотехнологични дейности.

Източник: А1

В рамките на събитието Стефан Цеков, старши мениджър "Управление на проекти и процеси", представи развитието на Националния план за възстановяване и устойчивост и ролята на цифровата свързаност в него. Цветан Хранков, директор "Инфраструктура на мрежата и фиксирани услуги", и Валентина Иванова, старши мениджър "Планиране и развитие на оптична мрежа", очертаха техническия напредък, изпълнението на ключовите индикатори и предстоящите дейности до завършването на проекта.

Източник: А1

Бяха представени и конкретни решения, които могат да бъдат реализирани върху новоизградената инфраструктура. Таня Петрова, старши мениджър "Корпоративни продажби", и Малинка Кръстева, регионален мениджър "Корпоративни клиенти" за регион Враца, представиха част от ICT портфолиото на А1, включително решения за интелигентно сметосъбиране, киберсигурност, дистанционна грижа Telecare, управляеми печатни услуги, интелигентно паркиране и мониторинг на градската среда.

Източник: А1

Проектът включва и дейности за развитие на дигиталните умения в местните общности. Деница Коларска-Иванова, експерт "Комуникации и устойчивост", представи програмата "Интернет за всички", чрез която над 1600 възрастни хора в двата района са преминали практически обучения за работа със смартфон и интернет услуги. Представена беше и платформата "Онлайн умници" с безплатни ресурси за деца, родители и учители, насочени към развитие на дигиталната и медийната грамотност и безопасното използване на интернет.

Повече информация за проекта е достъпна тук.