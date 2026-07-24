Лидерите на 32-те страни членки на НАТО финализираха сделка за 27 милиарда евро за модернизация на горивната инфраструктура на Алианса. Това стана след сериозна игра на нерви, след като в последния момент Турция блокира решението, настоявайки собствените ѝ проекти да получат предимство при финансирането, съобщават световните агенции.

Според споразумението инвестицията ще обнови съществуващата система за съхранение и разпределение на гориво и ще финансира нови съоръжения, включително тръбопроводи, в източната и югоизточната част на Алианса, за да осигури на силите на НАТО енергийните доставки, нужни за бойна готовност.

Проектът засяга модернизацията на 10 000-километровата тръбопроводна мрежа от времето на Студената война, която свързва системата на НАТО в Западна Европа с по-новите страни членки на изток и север. Той се смята за най-мащабната и най-скъпата обща инвестиция в историята на северноатлантическия пакт и се очаква да отнеме до 30 години.

Турски инат до последния момент

Посланиците на страните от НАТО одобриха сделката по време на последната редовна среща преди лятната ваканция, след като Анкара оттегли опита си да блокира компромиса, съобщиха пред Politico двама дипломати, пожелали анонимност заради поверителния характер на разговорите.

По-рано турските власти настояваха 21 отделни проекта за гориво и складова инфраструктура на нейна територия да получат приоритетно финансиране в рамките на първите пет години от програмата, в която ще бъде вложена по-голямата част от средствата - в противен случай Анкара нямаше да одобри цялата сделка.

"Просто искат техните проекти да минат напред, за сметка на по-зрели планове на други съюзници. Русия е тази, която е най-доволна от забавянията", коментира един от дипломатите.

Сред турските предложения е свързването на тръбопроводната система в Тракия, близо до Чорлу, с мрежата около Мерсин и авиобазата Инджирлик - проект, който да се финансира от общия разширителен фонд на НАТО.

Анкара е предложила и изграждането на нов военен тръбопровод на стойност 1,2 милиарда долара, който да тръгва от турска територия, да минава през България и да стига до Румъния - алтернатива, представена като пет пъти по-евтина от алтернативните варианти.

Преди срещата на върха в Анкара колебания са изразили и Франция, Испания и Великобритания, докато Полша, Словакия, Унгария, Румъния, Чехия и балтийските държави са настоявали за бързо одобрение. Основните възражения на резервираните страни бяха свързани с високата цена на споразумението и опасенията, че то ще обвърже алианса с проекти за десетилетия напред.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи политическото споразумение като "историческа стъпка", която ще модернизира съществуващата инфраструктура за съхранение и разпределение на гориво. Натискът от негова страна, съчетан с позицията на върховния командващ на НАТО, американския генерал Алексъс Грегъри Гринкевич, който е настоял пред съюзниците, че сделката е необходима, вероятно е допринесъл Турция да свали резервите си, посочи един от дипломатите.