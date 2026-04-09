Мащабен проект в сферата на отбраната реализира базираната в България аерокосмическа компания EnduroSat. В партньорство с британската Shield Space тя подготвя мисии в Космоса, насочени към защитата на орбиталната инфраструктура на НАТО и други съюзнически страни.

Като основа ще се използва вече утвърдената сателитна платформа на EnduroSat. Тя ще се комбинира с технологиите на Shield Space - компания, създадена от бивши служители на британското Космическо командване. Според специализирани издания, нейният софтуер първоначално е бил разработен за автономни дронове за нуждите на Украйна, а след това е бил адаптиран за космическа употреба.

Крайният резултат е защитна система, която може да действа без човешка намеса в условията на радиоелектронна борба, като чрез космически прехващачи със системи за сближаване и скачване може да наблюдава периметър и да обследва различни обекти.

Според двете компании в момента подобен тип космически мисии отнемат години за планиране и реализация, докато техният подход, базиращ се максимално на вече налични и изпитани технологии, сваля нужното време до 9 месеца.

Първата пробна мисия под названието Broadsword ще стане факт през второто тримесечие на следващата година. В рамките ѝ прототипен прехващач ще извърши автономно цялостен процес по сближаване и скачване с мишена.

Следващата стъпка е практическа реализация на проекта Nexus за орбитален "кораб майка" за прехващачи, който осигурява постоянно наблюдение с възможност за реакция. Това се очаква да стане през 2028 г.

Дан Моланд, съосновател и технически директор на Shield Space, обясни пред Space News, че партньорството с EnduroSat първоначално ще се фокусира върху подобряване на видимостта и отчетността в орбита.

Основната цел е проследяване на дейностите, установяване на отговорните за тях страни и създаване на по-стабилна и сигурна среда за космически операции.

Освен това компаниите разработват и защитни приложения за опазване на спътници и инфраструктура. В перспектива те планират и "усъвършенствани некинетични методи" за въздействие върху потенциални заплахи.

За Shield Space Broadsword ще е първа мисия в Космоса, докато EnduroSat има над 80 изстреляни сателита и неотдавна разшири значително производствените си възможности.