Много шофьори, къде съзнателно, къде не, редовно правят неща, които не само директно увреждат автомобила, но и значително увеличават общите разходи за поддръжка или непредвиден ремонт. Механиците съветват: изходът е само един - трябва да се отървете от тези лоши навици.

Следва Топ 5 на едни от най-лошите навици на шофьорите, които могат да повредят почти всяка кола.

1. Ръката на лоста, кракът на съединителя

Много водачи имат два ужасни греха по отношение на трансмисията: някои държат ръката си на скоростния лост, други поставят крака си върху педала на съединителя. А не малко водачи успяват да направят и двете грешки наведнъж. Тези навици имат вредно въздействие върху трансмисията и частите на съединителя, намалявайки техния ресурс.

2. Пренебрегване на ръчната спирачка

Не оставяйте машината на наклон без да използвайте ръчната спирачка, за да не се предава излишно натоварване върху скоростната кутия. Това важи еднакво за автомобили с ръчни скоростни кутии и превозни средства с автоматични скоростни кутии. Всъщност си струва да използвате добрата стара ръчна спирачка, дори когато колата е оставена привидно на напълно равен терен. Всъщност за това основно е необходимо това устройство в колата.

3. Форсиране при незагрят двигател

Дилемата е от край време: да се загрее или да не се загрява двигателят на автомобила пред тръгване. В случая този спорът наистина няма никакво значение, защото нещо друго е важно. А именно, че всяко форсиране е увеличено натоварване на незатоплен силов агрегат има изключително негативен ефект. Най-малко двигателят е изложен на топлинен удар. Коренът на проблема е, че различните елементи на силовия агрегат са направени от различни материали и следователно те се държат по различен начин при рязко нагряване и повишено натоварване.

4. Непрекъснато натискане на спирачката

Честото и излишно натискане на педала за забавяне на скоростта показва две неща. Първо, стилът на шофиране на такъв водач е много далеч от идеалния. Второ, тази практика значително ускорява износването на компонентите на спирачната система. Колкото и да е странно, спирачните накладки не са гумени и бързо и лесно се влошават своето качество.

5. Шофиране с почти празен резервоар

За финал нека наблегнем над това, че колата трябва да се зарежда с гориво възможно най-редовно и с по-възможност с по пълен резервоар. Карането с почти сух резервоар не добавя за здраве на автомобила и вашия джоб, а напротив. Преди всичко поради факта, че натрупаната в резервоара утайка започва да навлиза в горивната помпа и да запушва нейните филтри. Или се получава воден конденз, който в може да замръзне през зимата. Всичко това може да завърши с неприятния факт, че в някоя не добра сутрин автомобила ви просто няма да запали.