В България все още по-голямата част от хората карат коли на стари. А какъв е основният въпрос, който те си задават пред покупка? Дали автомобилът ще е здрав и надежден. Специализираното издание CarBuzz състави списък с най-надеждните коли на всички времена. Следва Топ 5. поддръжка.

1. Honda Accord (след 1989)

Подобно на Camry, третото поколение на Honda Accord достигна своя успех в играта за издръжливост през 90-те години. Третото и четвъртото поколение имат репутация на почти бронирана надеждност и една от многото причини е, че има документирани модели, които са изминали над милион мили.

Един от тях е модел от 1990 г., притежаван от нов от един собственик в Мейн, преминал границата от милион мили през 2011 г. с нищо повече от спазване на препоръчаните от завода интервали на поддръжка и избягване на ръжда. Honda отбеляза постижението, като подари на годдподин Лоцисеро чисто нов Accord. Съвсем наскоро Honda Accord от Северна Каролина, модел 2000 г., премина границата от милиони мили през 2019 г.

2. Toyota Camry (след 1992 г.)

Toyota е кралят на тази репутация в САЩ, но и по целия свят. Тя започна по сериозно, когато марката представи по-широкия модел Camry от 1992 г. като световен автомобил и пряка конкуренция на Ford Taurus в САЩ. С проста поддръжка, Toyota Camry изгради репутация на евтина надеждност. След това, когато моделът започна да остарява, 200 000 до 300 000 мили станаха обичайни, докато 150 000 мили беше очакваният живот.

3. Mercedes 240D/300D (от 1975 нататък)

Седанът от поколението W123 има репутацията на един от автомобилите на Mercedes с най-високо инженерство от гледна точка на здравина. Вземете един от моделите с дизелов двигател и имате нещо, което е изключително опасно според днешните стандарти за безопасност и все пак вероятно ще ви надживее. Базовият дизайн на дизеловия двигател и самото гориво означават, че един добре сглобен двигател, който не се натоварва редовно от теглене, може да измине над 500 000 мили, без да се нуждае от основно обслужване или ремонт. Най-добрият пример с голям пробег, който можем да намерим, е този, който е бил собственост на гръцки таксиметров шофьор и е навъртял 2,85 милиона мили.

4. Volkswagen Beetle Type 1 (1950-1979)

Моделът Beetle никога не се е променял съществено, така че тук се включват по-ранни и по-късно произведени машини, но оригиналният "бръмбър" на Фолксваген дойде в САЩ през 1950 г. и спря да се внася през 1979 г. Ранните коли са по-вероятно в трезорите на колекционери, но все пак ще видите модели от 1960-те и 1970-те, които не са изгнили, спирайки трафика поради любопитство от време на време.

Volkswagen Beetle е толкова разпространен, защото беше толкова прост и лесен за поддръжка - включително факта, че двигателят е с въздушно охлаждане, така че няма система за водно охлаждане, която да се поддържа. Добавете към това култова фенбаза, която иска да ги задържи на пътя, и ще имате кола, която само ръждата може да убие. Дори сега двигателят вече да не е най-надеждното нещо на света, но частите все още са лесни за намиране и могат да бъдат сменени на алеята.

5. Volvo (със задно задвижване, особено преди 1996 г.)

Моделите на Volvo, които най-често се свързват с подобна на танк способност за оцеляване, са трицифрените серии от 1970-те, 80-те и началото на 90-те години. Много автомобили комби Volvo 240 са били предавани от родители на деца, за да станат колежански коли и са преживели нередовна поддръжка, смесена с пътувания, за да стигнат до четвъртия и петия си собственик.

Най-известният модел за трупане на километри обаче е P1800 от 1966 г. Той беше собственост на Ърв Гордън от Пачоуг, Ню Йорк, който вкара колата си в Книгата на световните рекорди на Гинес. Той измина тримилионната си миля с колата на 18 септември 2013 г. Най-известен от примерите с голям пробег, има Volvo 245 GL от 1979 г., което шведска логистична група използва като служебна кола, за да измине над 1,6 милиона мили.