Автомобилният пазар се характеризира с изключителна динамика, а конкуренцията между производителите става все по-интензивна. В тази среда откриването на устойчива формула за успех се оказва все по-сложно предизвикателство, изискващо не само иновации, но и стратегическа гъвкавост.

На този фон китайските производители се открояват с мащабен и целенасочен подход, като постепенно увеличават присъствието си и пазарния си дял в Европа. Това развитие не е само тенденция, а ясно подкрепено от данни. Само в България вече оперират над 15 китайски автомобилни бранда - показателен знак за ускорената експанзия и засилващото се влияние на китайската автомобилна индустрия в региона.

Ето и бърз пример. Най-продаваната кола във Великобритания за месец март 2026 г. е Jaecoo. Като Jaecoo е на второ място по продажби в страната от началото на 2026 г., отстъпвайки само с около 600 автомобила от първенеца Ford Puma.

Това е достатъчно показателно, че китайските марки са дошли в Европа, за да правят бизнес и засилят конкуренцията. На този фон идва и Lepas - един от няколкото бранда на Chery Auto - най-големият износител на автомобили в Китай.

Lepas е бранд, създаден едва през миналата година, използващ технологията и натрупаните познания на Chery в индустрията. Той няма да се продава в Китай, а е предназначен само за международния пазар.

Източник: Money.bg / Георги Борисов Фабриката на Lepas в Китай

По покана именно на Chery присъствах на първият от двата отредени за журналисти и медии ден от Автомобилния салон в Пекин, познат още като Auto China. Там Lepas представиха официално своя нов електромобил L4, който трябва да се продава и в България.

Представители на Lepas загатнаха, че стъпването на българския пазар трябва да се случи още тази есен и вече се водят преговори с българска компания, която да бъде техен партньор и дистрибутор.

Плановете на Lepas

Те са доста смели. През следващите две години компанията планира да пусне на пазара общо 11 модела - хибриди, plug-in хибриди и такива с изцяло електрическо задвижване.

И очакват те да се продават изключително добре. От официалното представяне на вече споменатия модел L4 стана ясно, че калкулациите на Lepas са за тази година да продадат около 150 000 автомобила.

"Тази бройка ще нарасне над двойно повече през 2027 г., достигайки 400 000 продадени автомобила", сподели изпълнителният директор на компанията Жай Шаобинг.

И така до 2030 г. Lepas целят да продават по 1 милион автомобила на година, което няма как да се отрече, че са смели планове. За да се осъществят толкова много продажби, марката трябва да присъства на повече пазари.

Източник: Money.bg / Георги Борисов Речта на изпълнителния директор на Lepas Жай Шаобинг

Ето защо експанзията ще бъде сериозна и от над 700 шоурума към 2026 г. до 2030 г. плановете на Lepas са техният брой да нарасне до над 2000 по целия свят.

Къде ще се произвежда Lepas и как ще достига до България

За момента компанията няма планове да произвежда автомобилите си в Европа, а това ще се случва в основно в китайския град Уху, където се намира и основната фабрика на Chery.

Заводът в Уху, който също успях да видя и разгледам като част от посещението ни за 2026 Chery International Bussines Summit, е наистина огромен. Като голяма част от процеса по производството на автомобилите е роботизиран.

Темпото на работа се увеличава значително, като от производствената линия в монтажния център на всеки час излизат около 40 автомобила.

Човешката намеса обаче остава съществен фактор в асемблирането - особено във финалния етап, където участието на специалисти е по-осезаемо. Именно там производственият ритъм достига до приблизително 60 автомобила на час.

За уточнение - завършването на един автомобил във финалния етап отнема малко над два часа и половина.

Колкото до Lepas, моделите на компанията не се правят само в завода в Уху, но и в тези в други по-малки градове в провинция Анхуей.

След като дадена кола е готова тя се натоварва на кораб, с който прекосява океани и морета, за да акостира на бреговете на Гърция.

Оттам автомобилите се качват на автовози, за да достигнат до крайната дестинация - България.

"Целият този процес по доставка отнема около 45 дни", разкрива Сун Уу Уудс, бранд мениджър на Lepas за България и Унгария.