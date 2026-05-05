Българският автомобилен пазар записа най-силния април в историята си, опровергавайки очакванията за спад след приемането на еврото. Данните за новите регистрации показват устойчива експанзия и сериозни размествания при водещите марки и модели.

През първите четири месеца на 2026 г. у нас са регистрирани 18 028 нови леки автомобила (категории M1 и N1) - ръст от 4% спрямо същия период на миналата година. Само през април регистрациите достигат 5280, което го прави най-силния месец април досега, по данни на Automedia.bg.

Кои са най-продаваните марки у нас?

Пазарът се пренарежда осезаемо. В Топ 10 на най-продаваните модели за април влизат цели четири нови предложения, които не са присъствали там година по-рано. Това е сигнал за ускорена смяна на предпочитанията на потребителите.

Един от ключовите фактори зад ръста е засилващото се присъствие на китайските автомобилни производители. Делът им достига 6,8% в края на април при 5,9% месец по-рано - ниво, което вече надхвърля този на някои утвърдени европейски брандове. Компании като Forthing и Great Wall Motor отчитат двуцифрен растеж, а Geely бележи впечатляващ скок от над 200% на годишна база.

При отделните марки именно Geely е най-бързо растящата, следвана от Volvo, която също отчита над 200% ръст, подпомогната от голяма корпоративна поръчка. Honda и Fiat също записват трицифрени увеличения, докато Lexus, Hyundai и Forthing растат с над 80%.

При моделите най-голям ръст отчита Opel Frontera - над 5000%, макар и от ниска база. Силен скок има и при Citroen C3 Aircross, както и при модели като Volvo XC60, Dacia Bigster и Renault 5 E-Tech. В същото време сред най-губещите са Renault Clio, Ford Transit Courier и Dacia Logan, които отбелязват сериозни спадове.

Какви коли купуват все по-малко българите?

На обратния полюс пазарът очертава ясни губещи - и то сред добре познати имена. Alfa Romeo и Lada отчитат най-сериозен спад - по над 50% на годишна база. Близо до тях е и корейската KGM (бившата SsangYong), при която понижението достига 47%, въпреки наличието на публични поръчки.

Негативната тенденция не подминава и масови брандове. Renault, Seat, Dacia и Ford губят над една четвърт от продажбите си спрямо същия период на 2025 г. - сигнал за натиск както от новите играчи, така и от вътрешна трансформация на моделните гами.

При отделните модели спадовете са още по-видими. Смяната на поколенията се оказва ключов фактор - Renault Clio се срива със 73%, а Ford Transit Courier - с 68%. Dacia Logan и Jogger също губят позиции съответно с 65% и 55%, докато Peugeot 2008 отчита спад от близо 50%.