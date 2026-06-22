Бързото разрастване на слънчевата енергия носи значителни икономически ползи за Германия и намалява зависимостта на страната от вносни изкопаеми горива. Това сочат данни на Германската асоциация за слънчева енергия (BSW-Solar), публикувани преди откриването на международното изложение Intersolar в Мюнхен.

Според организацията приблизително 6 милиона соларни системи, инсталирани в страната, са помогнали за заместването на внос на изкопаеми горива на стойност около €20 милиарда в периода 2020-2025 г. От асоциацията изчисляват още, че през същия период са били избегнати потенциални разходи от климатични щети в размер до €250 милиарда. Оценката се базира на намалените емисии вследствие на производството на електроенергия от слънчеви мощности.

За последните 5 години германските соларни инсталации са произвели близо 390 милиарда киловатчаса електроенергия. Според BSW-Solar това е довело до значително по-ниско потребление на изкопаеми горива и съответно до намаляване на емисиите на парникови газове.

Данни на Федералната агенция по околна среда на Германия показват, че използването на слънчева енергия е предотвратило отделянето на около 500 милиона тона парникови газове, измерени в CO2 еквивалент, през последните 20 години. Над половината от този ефект е постигнат между 2020 и 2025 г.

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"Всяка нова соларна централа намалява зависимостта ни от енергиен внос и прави цените на електроенергията по-устойчиви на геополитически сътресения", заяви изпълнителният директор на BSW-Solar Карстен Кьорниг.

По данни на асоциацията германската индустрия за соларни технологии и системи за съхранение на енергия осигурява работа на около 120 000 души и генерира годишни приходи от приблизително €30 милиарда.