Тодор Тодоров е новият председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на iBank, става ясно от официално съобщение.

Преди да се присъедини към банката той беше изпълнителен директор на Националния гаранционен фонд, а кариерата му включва още ръководни позиции в Deloitte и банка "Хеброс".

Професионалният път на Тодоров започва в нюйоркския офис на банковия гигант J.P.Morgan, като той е работил по сделки в областта на сливанията и придобиванията, стратегическите партньорства и финансовото преструктуриране.

В "Хеброс" е създал и ръководил звеното за потребителско финансиране преди интеграцията на банката в групата на UniCredit.

В Deloitte е оглавявал практиката "Корпоративни финанси" за България, за да стане след това и съдружник за Централна и Източна Европа. Сделките и проектите под негово ръководство са над 100, а общата им стойност надвишава 6 милиарда евро.

Сред тях е консултирането на Българската народна банка при оценката на качеството на активите и стрес тестовете на банковата система през 2016 г.

"Назначението на Тодор Тодоров е част от стремежа на iBank да продължи своето устойчиво развитие, да надгражда управленския си капацитет и да утвърждава позициите си като модерен и надежден финансов партньор за бизнеса и гражданите", посочват от iBank.

В съобщението е посочен и актуалният състав на Управителния съвет на банката: