Предстоящото въвеждане на мултифондовете бележи най-сериозната реформа в допълнителното пенсионно осигуряване от години. Това коментира главният изпълнителен директор на Пенсионноосигурително дружество Allianz Владислав Русев в интервю за Money.bg.

По думите му до края на 2025 г. пенсионните фондове в България управляват около 16 млрд. евро активи на над 5 милиона осигурени лица, като въпреки силната волатилност на международните пазари доходността от началото на годината достига около 3%.

"Основна част от всички активи са в задължителните фондове. Доброволните фондове управляват, към края на миналата година, около 800 милиона евро", казва Русев. В тях се осигуряват над 600 хиляди граждани.

Реформата ще промени и начина, по който се формира таксата за управление на пенсионните фондове. Част от нея вече ще зависи от реално постигнатата доходност, а не само от фиксиран процент върху управляваните активи.

Русев добавя, че пазарът у нас не е голям и не са много осигурените лица. "Най-вероятно не всеки доброволен пенсионен фонд ще реши, че има достатъчно обем и капацитет, за да предложи различни инвестиционни решения." И добавя, че Allianz са решили категорично да предложат такива решения.

Лесен достъп до пенсионни продукти

В България огромната част от спестяванията на хората са в банки, в разплащателна сметка и депозити, според експерта. "Много малка част от спестяванията са в доброволни пенсионни фондове, инвестиционни застраховки и договорни фондове", допълва още той.

Русев казва, че проблемът не е само в доверието, а и в достъпа. Според Allianz по-лесният дигитален достъп до пенсионните продукти може да увеличи броя на хората, които спестяват доброволно за пенсия.

"За по-младите хора това е много интересно. Определено това увеличава проникването при тях", споделя той.

Допълва, че не трябва да се подценяват хората на активна възраст между 40 и 50 години, които също се интересуват от нещо по-лесно като управление.

Allianz и UniCredit вече предлагат възможност за изцяло онлайн сключване и управление на доброволни пенсионни продукти.

Нови мултифондове

От 1 януари с промените в пенсионното законодателство в България ще бъде въведена системата на т.нар. мултифондове, която ще промени начина, по който се инвестират средствата в универсалните пенсионни фондове. Вместо единен инвестиционен портфейл, осигурените лица ще бъдат разпределяни между три различни подфонда според своя възраст и рисков профил.

"Популярното наименование е мултифондове. Законът ги нарича подфондове с различен инвестиционен профил. Задължително се въвеждат за универсалните пенсионни фондове", обясни изпълнителният директор на Пенсионно-осигурително дружество Allianz.

Новият модел предвижда три инвестиционни профила - консервативен, балансиран и динамичен.

Консервативният подфонд ще инвестира основно в държавни ценни книжа и облигации, балансираният ще следва инвестиционна политика, близка до досегашните универсални пенсионни фондове, а динамичният ще поема по-висок риск с по-голям дял инвестиции в акции и съответно по-висок потенциал за доходност.

Русев добавя, че който не направи личен избор, се разпределя според неговата възраст. До 50-годишна възраст хората участват в динамичен подфонд.

"Ако активно не изберат да останат там по-дълго, на 50 години се прехвърлят в балансиран. А три години преди пенсия, вече без право на друг избор, отиват в консервативния. Естествено, могат да отидат в консервативния по свое желание много по-рано."

Една от основните цели на въвеждането на мултифондовете е да се постигне по-висока доходност за хората, които тепърва започват да трупат пенсионни спестявания. Според Русев по-дългият инвестиционен хоризонт позволява поемането на по-висок риск, който в дългосрочен план може да донесе по-добра възвращаемост.

"Ако сега започнеш да се осигуряваш и си млад, и стоиш до 50 години в динамичен фонд, доходността ще бъде достатъчно добра, за да се натрупат средства. Тогава преходът към балансиран фонд няма да бъде толкова неблагоприятен", коментира още той.

Как може да се избере подфонд?

Осигурените лица ще разполагат със срок, който ще започне от 1 септември и ще продължи до края на месец ноември, за да изберат в кой инвестиционен профил да бъдат прехвърлени след въвеждането на мултифондовете.

По думите на експерта преди това всеки клиент ще попълни въпросник за определяне на неговия инвестиционен профил.

"Изборът изисква попълване на един въпросник - между 10 и 15 въпроса. На база на тези въпроси дружеството казва кой е най-подходящият инвестиционен подфонд за конкретния човек", обясни Русев.

Оценката ще отчита както отговорите във въпросника, така и възрастта на осигуреното лице. Препоръката на пенсионното дружество обаче няма да бъде задължителна.

"Той не е длъжен да се съобрази с тази препоръка. Може да избере това, което желае, но ние сме длъжни да го консултираме", посочва той.

По думите му процедурата ще може да се извърши както в офисите на пенсионните дружества, така и изцяло онлайн. Според него дигиталният процес ще бъде най-удобният вариант за голяма част от клиентите и ще улесни преминаването към новия модел на пенсионно осигуряване.

По-ниски такси

Русев посочи, че реформата няма да се изчерпи единствено с въвеждането на мултифондовете. Новият модел предвижда и значително намаляване на таксите за клиентите, както и промяна в начина, по който пенсионните дружества получават възнаграждението си.

"Таксата от всяка вноска намалява от 3,75%, която е максималната разрешена сега, тя стига до 2,1%, което е почти два пъти", споделя той.

Пенсионните дружества вече ще печелят повече само ако носят по-висока доходност на клиентите. В момента те получават фиксирана такса независимо дали фондът е реализирал по-висока или по-ниска доходност. След реформата част от възнаграждението ще зависи от постигнатите резултати.

Фиксираната такса за управление на активите е 0,75%. Вече фиксираната част ще бъде по-ниска, а ще се появи и компонент, обвързан с доходността.

Изисквания към дружествата

Русев обяснява, че новата регулация значително повишава финансовите изисквания към пенсионните компании, за да могат те да поемат по-голяма отговорност при управлението на средствата.

Досега дружествата трябваше да поддържат минимален основен капитал плюс резерви в размер на 1% от активите, управлявани от универсалните пенсионни фондове.

След реформата капиталовите изисквания постепенно, в рамките на 10 години, ще достигнат 2% от активите на всички фондове, включително доброволните. "Индустрията е готова да посрещне тези промени в този период".

Всеки ще има свободата да избере сам в кой подфонд иска да участва. Това ще става чрез подписване на договор - на хартия или онлайн.

На въпрос дали въвеждането на новите мултифондове, най-вече на динамичния, ще доведе до динамизиране на търговията с акции на български фондове, Русев отговори: "Не вярвам директно това нещо да доведе до динамизиране на търговията. Ние имаме експозиция към Българска фондова борса и тя ще се преразпредели в съответните подфондове."

Според него това, което може да внесе динамика, са нови емитенти на Българска фондова борса - тези, свързани с инфраструктурни проекти.

Целия разговор гледайте във видеото!