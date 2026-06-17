Десетократно засиленият контрол върху млякото у нас отвори нов фронт между властта и бизнеса. Решението Българската агенция за безопасност на храните да проверява всички влизащи у нас пратки със сурово мляко и млечен концентрат предизвика опасенията на преработватели и търговци, че може да се стигне до дефицит и шоково вдигане на цените.

Ресорният министър обаче не вижда риск от млечна криза - според него суровина у нас има достатъчно.

Какво точно се случва?

От края на април насам БАБХ засили контрола върху вносното мляко, който преди обхващаше само около 10% от внасяните количества.

Сега всеки камион се спира, проверява се по документи и се вземат проби за анализ в акредитирани лаборатории в София, Шумен и Хасково. Вземането и изследването им е за сметка на фирмите.

Процесът не е бърз и в рамките му цистерните чакат на граничните пунктове с товар, който няма голяма трайност. По-рано тази седмица стана ясно, че над 50 пратки вече се развалят в очакване на резултатите.

Риск за бизнеса и за потребителите

Българската асоциация на млекопреработвателите обяви, че членовете ѝ вече търпят сериозни щети от задържането на товарите.

"Заповедта не съдържа конкретен максимален срок за приключване на контролните действия и лабораторните анализи. Това създава възможност бързоразваляща се суровина да бъде задържана за неопределен период от време, което превръща временната контролна мярка в източник на сериозни и необратими икономически последици", посочиха от асоциацията.

От там допълниха, че вече редица предприятия съобщават за затруднения в снабдяването със суровина, за нарушаване на производствените графици и опасност от неизпълнение на договорни ангажименти.

Според бранша от ситуацията печелят вносители на готови млечни продукти от други държави.

"Секторът на млечните продукти в България страда от структурен недостиг на суровина, като близо 40% от пазара зависи от вноса на сурово мляко от ЕС. Тъй като производството на качествено българско мляко изисква дългогодишни инвестиции и не може да бъде създадено административно от днес за утре, блокирането на вътреобщностните доставки поставя преработвателите пред невъзможност да изпълняват поръчките към търговските мрежи", обясниха и от Сдружението за модерна търговия в писмо до агроминистъра Пламен Абровски.

Според тях е застрашено регулярното снабдяване на пазара с базови стоки "в условия на изострена ценова чувствителност сред обществото" - и то с риск от реципрочни мерки на другите държави от ЕС.

"Изкуственото ограничаване на достъпа до суровина свива предлагането и дестабилизира пазара. Принудени да търсят алтернативи при силно стеснен капацитет, преработвателите ще се изправят пред рязко покачване на производствените разходи. Тъй като тези тежести не могат да бъдат абсорбирани изцяло по веригата, те неизбежно ще доведат до покачване на крайните цени на млечните продукти на рафта изцяло по административни причини.", предупреждават от сдружението.

Не извиване на ръце, а контрол

По съвсем различен начин вижда ситуацията министър Абровски. Той пренасочи темата към ниските изкупни цени за българската суровина.

"Млекопроизводителите нямат нищо против да се увеличи цената на млякото. От БАБХ заявиха, че от 1 януари до 1 юни са влезли 7,5% от общото мляко отвън, Така че в България за момента мляко има и аз не виждам драма в това, че най-накрая държавата налага контрол и то 100%", заяви пред журналисти той.

И се закани: "Ще прилагаме с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики".