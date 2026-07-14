Само за десет дни пазарната капитализация на IBM "олекна" с над 60 милиарда долара. Акциите на компанията се сринаха днес с над 20% след като "Синият гигант" предупреди инвеститорите за сериозен натиск върху брутните си маржове на печалба през втората половина на годината.

Черният сценарий за една от най-старите технологични компании на планетата разкрива, че разходите за скъпата AI инфраструктура растат с много. Реалните приходи от внедряването на изкуствен интелект обаче все още се бавят.

IBM публикува предварителни финансови резултати чрез извънредна актуализация към инвеститорите, съобщава CNBC.

Резултатът - според данните на Company Market Cap пазарната стойност на IBM на 4 юли е била около 272 милиарда долара. Днес тя падна до $205 милиарда, за да се вдигне после до $211 милиарда.

Верижна реакция при сектора

Пропадането на IBM бързо предизвика верижна реакция, увличайки надолу целия софтуерен сектор и оказвайки сериозен натиск върху фючърсите на индекса Dow Jones.

По данни на Ройтерс, мащабът на разпродажбите е засегнал пряко и ключови инвестиционни инструменти в сектора като борсово търгуваният фонд iShares Expanded Tech-Software Sector ETF. Фондът е поевтинял с над 4%.

Поради глобалния недостиг и скока в цените на чиповете за памет, компаниите бързат да закупят и подсигурят хардуер, преди той да е поскъпнал още повече. Така парите им отиват за дигитална трансформация без ясна крайна цел.

В рамките на днешната сесия с 5-10% се сринаха десетки компании сред които Workday, Accenture, Microsoft, Adobe и ServiceNow.

Очаквания и реалност

За второто тримесечие IBM прогнозира приходи от 17,2 милиарда долара, което остава под очакваната пазарна оценка за 17,86 милиарда долара.

Коригираната печалба на акция също разочарова инвеститорите, като се очаква да достигне 2,93 долара при предварително прогнозирани от аналитиците 3,02 долара.

Главният изпълнителен директор Арвинд Кришна обясни, че в края на юни клиентите масово са изкупували сървъри и памет с цел презапасяване преди очакваното поскъпване на хардуера.

Историята се повтаря

В края на февруари тази година акциите на IBM преживяха най-лошия си ден от поне 25 години насам. Сривът тогава се случи непосредствено след като компанията Anthropic обяви, че новият инструмент Claude Code е способен да модернизира приложения, написани на COBOL - остарелият език на IBM.

Черният ден на борсата донесе 13% срив в цената на акциите на IBM, което бележи най-тежкия им еднодневен спад от октомври 2000 г. насам. Общото обезценяване на книжата на технологичния пионер тогава достигна 27% в рамките на месец.

Още тогава Bloomberg предупреди, че това е напът да се превърне в най-големият месечен спад на компанията от края на 60-те години.