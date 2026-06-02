Alphabet, компанията-майка на Google, обяви планове за продажба на акции на стойност 80 милиарда долара, за да финансира внедряването на изкуствен интелект, съобщават световните медии. Alphabet обяви, че предлагането на акции ще финансира внедряването на инфраструктура за изкуствен интелект, необходима за посрещане на "безпрецедентно търсене от страна на клиентите".

Американският технологичен гигант заяви, че кампанията за набиране на средства включва сделка за продажба на акции на стойност 10 милиарда долара на Berkshire Hathaway - конгломерата, ръководен в продължение на шест десетилетия от легендарния инвеститор Уорън Бъфет.

Останалите 70 милиарда долара ще дойдат от 30 милиарда долара под формата на гарантирани предлагания - вид емисия на акции, при която финансова институция купува акции, за да ги продаде на инвеститори - и 40 милиарда долара под формата на поетапни продажби на свободния пазар.

"Компанията изпитва силно търсене на своите решения и услуги, свързани с изкуствен интелект, от предприятия и потребители, на нива, които надвишават наличното предлагане", се казва в изявление на Alphabet.

"Чрез мащабиране на инвестициите си компанията се стреми да разшири основната си инфраструктура, за да подкрепи значителната възможност за растеж, която предстои."

Акциите на Alphabet, която има пазарна капитализация от над 4,5 трилиона долара, паднаха с около 1% в търговията след обявяването на новината.

Подобно на други гиганти от Силициевата долина, Alphabet, чийто бизнес с изкуствен интелект обхваща семейството асистенти Gemini, центрове за данни и облачни услуги, е отделил зашеметяващи суми за инфраструктура, свързана с изкуствен интелект.

В последния си отчет за приходите и разходите компанията заяви, че очаква капиталовите ѝ разходи да достигнат 180-190 милиарда долара тази година и да се увеличат "значително" през 2027 г.

Според анализ на Goldman Sachs, американските технологични гиганти, като Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta, се очаква да похарчат около 800 милиарда долара за капиталови инвестиции, свързани с изкуствен интелект, през 2026 г.

Трой Хупър, един от ръководителите на пазарите на акции за Северна и Южна Америка в доставчика на финансови разузнавателни услуги Mergermarket, заяви, че плановете за финансиране на Alphabet подчертават интензивността на надпреварата за лидерство в изграждането на изкуствен интелект.

"За хипермащабируемите компании, изчислителният капацитет е пряк двигател на бъдещите приходи", коментира Хупър пред Al Jazeera.

"Като се осланя на собствения капитал, Alphabet внася постоянен капитал, вместо да обременява баланс, който вече поглъща рекордни капиталови разходи", заяви Хупър, използвайки съкращението за капиталови разходи.

Според него американските технологични гиганти са започнали да гледат на недостатъчните инвестиции в изкуствен интелект като на "екзистенциален риск", а на свръхинвестирането като на "просто скъпо".

"Логиката е проста: недостатъчното инвестиране е екзистенциален риск; свръхинвестирането е просто скъпо. Microsoft, Amazon и Meta следват същото смятане. Собствеността в голям мащаб намалява пределните разходи за обучение на усъвършенствани модели, изграждайки ров, с който по-малките конкуренти ще се затрудняват да се конкурират."

Посланието е ясно. Победителите в ерата на изкуствения интелект вероятно ще бъдат определени не само от алгоритмите, но и от това кой притежава най-големите и най-ефективни изчислителни платформи.