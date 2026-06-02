Министерството на земеделието и горите на Турция е разработило стратегия за навлизане на глобалния пазар на хайвер, като целта са над 100 милиона долара годишни приходи от износ до 2028 г., съобщава Hurriyet Daily News. Тези стойности са амбициозни предвид данните, че към момента страната е реализирала едва 2,5 милиона долара от износ на есетрово месо и хайвер.

Риболовът на есетри е забранен в Турция от 1997 г., а видовете ѝ са под защита след включването им в списъка на международното споразумение CITES година по-късно. В момента страната разполага с 12 лицензирани ферми за есетри с одобрен проектен капацитет от 3204 тона годишно, в които се отглеждат седем вида риба.

До 2028 г. управляващите планират да увеличат годишния капацитет до 20 хиляди тона, износът да достигне 2500 тона, а производството на хайвер от белуга (най-ценният вид) да се увеличи до 100 тона годишно. Според министерството целта е не само увеличаване на износа и продажбите, но и изграждане на световно разпознаваем бранд "Турски хайвер".

Усилията обаче не са само търговски. Между 2022 и 2025 г. аквакултурните станции в Амася-Йедикър и Болу-Гьолкьой са произвели около 100 хиляди руски есетри и звездати есетри, част от които са маркирани и пуснати в няколко реки в страната и в Черно море като част от програма за възстановяване на популациите.

България - първа в Европа

Амбициозните планове на южната ни съседка могат да се окажат проблем за България. В началото на годината доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН съобщи, че страната ни е на първо място в Европа по износ на черен хайвер, като около 15 тона се транспортират годишно по целия свят

При цена от над 1650 евро на килограм, това генерира близо 25 милиона евро годишни приходи. България не само се конкурира успешно с традиционни лидери като Франция и Италия, но миналата година е пробила дори и на техните пазари. Докато малки семейни ферми снабдяват най-престижните бутици за черен хайвер в Западна Европа, се оказва, че вътрешното потребление също расте с бързи темпове.

Износът се осъществява на квотен принцип, като се контролира от Министерството на околната среда и водите. От 1 януари 2026 г. влезе в сила безсрочна забрана за риболов на всички есетрови видове в българския участък на Дунав и Черно море - мярка, която затяга защитата на дивите популации и насочва производството изцяло към аквакултурите.

Застрашен вид, растящ бизнес

Есетрите са сред най-застрашените рибни видове в света. От шестте вида, срещани в региона, два са напълно изчезнали, а четири са критично застрашени. Унищожаването на местообитания, бракониерството и незаконната търговия с хайвер са основните причини. Институтът по океанология във Варна изследва миграцията на есетрите и критичните места за размножаване чрез маркиране и сателитно наблюдение.

Черният хайвер е един от най-скъпите хранителни продукти. В комбинация с високите екологични рискове, това го превръща в една от най-регулираните стоки на глобалния пазар. Със стратегията си за увеличаване на износа и позициониране като световен бранд Турция може да се окаже серозен конкурент за лидерството на България в сектора на континента.