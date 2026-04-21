Двустранният стокообмен между България и Турция е достигнал рекордните близо €9 милиарда през 2025 г. Това представлява ръст от над 18% спрямо предходната година и затвърждава позицията на Турция като един от най-важните външнотърговски партньори на България.

Данните бяха представени от заместник-министъра на икономиката и индустрията Антон Костадинов, според когото Турция вече е сред водещите пазари за българския износ. Това стана ясно по време на събитие, организирано от БТПП с Европалати в рамките на инициативата "Бизнес диалог между ЕС и Турция".

Освен ръста в търговията, нарастват и турските инвестиции у нас. По данни на БНБ преките инвестиции от Турция в България към края на 2025 г. възлизат на над €1,5 милиарда.

Турски компании вече развиват дейност в редица ключови за икономиката сектори като индустрия, инфраструктура, строителство, автомобилостроене, текстилна и хранително-вкусова промишленост.

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

Сред секторите с най-голям потенциал за бъдещо сътрудничество между двете страни се открояват информационните и комуникационните технологии, дигитализацията на търговията, машиностроенето, електрониката и електротехниката.

Според бизнеса следващата фаза в отношенията между България и Турция ще бъде насочена към проекти с по-висока добавена стойност. Сред обсъжданите области са транспортът и логистиката, енергетиката, иновациите и развитието на индустриални зони в пограничните райони. Идеята е да бъдат изградени нови логистични центрове по българо-турската граница, които да ускорят движението на стоки и да превърнат региона в още по-важен търговски коридор между Европа и Азия.