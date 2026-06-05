Американският пазар на труда е поднесъл истински парадокс през април - бизнесът отчаяно търси милиони нови служители, но реалното наемане на хора е ударило на камък.

Според нов доклад на Бюрото по трудова статистика на САЩ обявените свободни позиции са стигнали 7,6 милиона. Това е най-високото ниво от почти две години насам, според CNBC.

И въпреки че обявите за работа изобилстват, реалното наемане е спаднало до малко над 5 милиона души.

Защо се случва?

Икономистите определят тази ситуация като модел на "ниско наемане, ниско уволняване". Бизнесът е предпазлив поради глобалната несигурност покрай кризата с петрола и инфлацията в страната. Това пък води до нови изисквания към кандидатите.

Работодателите искат да открият перфектния специалист, за да не правят скъпи грешки, и държат позициите отворени по-дълго.

Глад за кадри

Секторът на професионалните и бизнес услуги е абсолютният двигател на аномалията. По данни на Treading Economics само в него свободните позиции са скочили с внушителните 668 000 нови обяви за един месец.

Тук обаче се вижда и най-голямата спирачка. Компаниите масово публикуват обяви, особено свързани с изкуствен интелект, технологии и консултантски услуги.

Във финансите и застраховането се наблюдава отлив и спад от 135 хиляди места.

Географски, гладът за кадри е най-осезаем в западните и южните щати, докато Средният запад остава единственият регион в САЩ, където обявите за работа леко намаляват.

Голямото чакане

Ако допреди няколко години целият процес на кандидатстване за нова работа е отнемал чисто и просто един месец, ситуацията днес е коренно различна.

Данните от мащабен доклад на HiringThing показват, че средното време за наемане в САЩ е ударило исторически връх от близо 45 дни. Според различни организации дори след успешно интервю, кандидатите чакат средно 24 работни дни, само за да получат обратна връзка или оферта.