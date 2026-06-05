Преди няколко години остров Макри в йонийския архипелаг Ехинади се рекламира като "короната на бижутата" за международни инвеститори. Луксозни агенции за недвижими имоти го предлагат за 8 милиона евро, позиционирайки го като идеална локация за петзвезден курорт и частни вили. Днес същият остров отива на търг с начална цена от 247 хиляди евро - почти колкото малък апартамент в Атина.

Причини

Спада в цената не е поради липса на интерес, а в резултат на правни регулации. Голяма част от Макри попада в защитена зона. Това на практика забранява мащабно строителство на хотели, вили или инфраструктура - всичко, което го прави привлекателен за големите инвеститори. Така земята може да се използва единствено за леко земеделие или минимални рекреационни дейности, което превръща острова от "готова за развитие възможност" в красива, но почти неизползваема защитена скала, пише Greek Reporter.

След няколко неуспешни опита за продажба при по-висока оценка, включително провален търг с начална цена 1,5 милиона евро, властите са свалили стойността му до сегашното ниво с надеждата да намерят купувач.

Макри е с площ под един квадратен километър, максимална височина 126 метра и три запазени постройки - малка параклис, цистерна и жилищна сграда. Той е част от същия архипелаг като остров Оксия, известен с това, че е купен от бившия емир на Катар, а акваторията наблизо се смята за място на прочутата битка при Лепанто от 1571 г.

Системен проблем

Случаят с Макри не е изолиран. Още преди повече от десетилетие гръцките острови се сблъскват с подобни трудности.

"Гърция вече не е толкова привлекателна", коментира пред Quartz Крис Кроулоу - изпълнителен директор на Private Islands Online. Сайтът му предлага стотици острови по целия свят, но въпреки нарасналия брой гръцки обекти, продажбите са бавни.

Част от причината е и институционална: "Понякога се нуждаете от 20 - 30 различни разрешителни, за да направите каквото и да е. Има много бюрокрация", обяснява Кроулоу.

Това отблъсква инвеститорите, които нямат търпение да се справят с усложнената гръцка система и предпочитат по-евтини региони с по-малко регулации. Новите купувачи, особено тези от Китай, "обичат готовото за използване. Не им харесва идеята да чакат шест месеца за разрешително", допълва още той.

На този фон, места като Бахамите - с минимални регулации и бърз процес на разработване, се оказват по-примамливи за днешните купувачи на частни острови. Така законите, опазващи природата на Макри, го правят безценен като преживяване и почти безполезен като инвестиция.