Огромни човешки и природни ресурси - Африка отдавна не е само това. Континентът е дом на разнообразни култури, но и на някои от най-динамичните икономики в света, които с бързи темпове искат да достигнат високи нива на доходи, производителност и развитие не на регионално, а на световно равнище. Говорим за пазари с потенциал както да привличат бизнеси от целия свят, така и да създават собствени шампиони с глобални цели.

Комуникацията и репутацията са ключови за това да се наложиш в тази нова среда и създадената у нас международна мрежа United Partners Network (UPN) ще предоставя на български и международни фирми достъп до местни експерти чрез стратегическо партньорство с базираната в ЮАР консултантска компания Inzalo Consulting.

Двигателите на растежа

"Тръгнахме от простата логика на данните за икономически растеж. 11 от 15-те най-бързо растящи икономики в света са в Африка - в Етиопия растежът достига 9,2%, докато в Европа е около 1%. Естествено е компаниите, които искат да растат, да се ориентират натам, където кривата е най-стръмна", обяснява пред Money.bg Мария Гергова-Бенгтссон, основател и изпълнителен директор на United Partners Network.

Източник: United Partners

Растежът сам по себе си не казва достатъчно за посоката на развитие на една икономика - особено когато се тръгва от ниска база. Кои сфери ще дефинират развитието на Африка през следващите 10 години? По думите на комуникационния експерт в основата са демографията с най-младо население в света и изграждащият се общ пазар чрез зоната за свободна търговия (AfCFTA).

"Върху тази база растежът ще се движи от няколко сектора: финтех и дигиталните разплащания, където Африка е световен лидер с мобилните пари; телекомуникациите и свързаността; енергетиката, особено възобновяемата; селското стопанство и агротех - заради изхранването на населението и износа; инфраструктурата; добивът на критични суровини за енергийния преход; здравеопазването и фармацията; и потреблението за растящата средна класа", обяснява тя.

Подчертава, че при едновременното навлизане на много играчи печели този, който първи изгради доверие в себе си.

БГ бизнесът с африкански амбиции

Готови за такава битка са и български компании - търсенето на локална комуникационна експертиза в Африка "е реално и расте", подчертава Гергова-Бенгтссон.: "Това не са само най-големите компании - виждаме интерес основно от средни и по-големи износители и технологични фирми с международни амбиции".

Секторите, от които са те, са най-разнообразни:

IT и софтуер

Фармация и здравеопазване

Енергетика и възобновяеми енергийни източници

Земеделие и хранителна индустрия

Инженерни и инфраструктурни услуги

Потребителски брандове

Някои се интересуват от внос и дистрибутори, докато други искат да градят местно присъствие и да участват в търгове.

В същото време обаче партньорството работи и в обратната посока: "С укрепването на африканските икономики техните компании - във финтех, агробизнес, енергетика, технологии, все повече искат видимост и бизнес в Европа: за да привлекат инвестиции, да намерят партньори или да навлязат на пазара на ЕС".

Това не е принципно положение - Мария Гергова-Бенгтссон подчертава, че вече са водени първи разговори в тази посока.

Интересен и сложен пазар

United Partners е създадена в България през 1997 г., като днес около нея съществува мрежа от над 77 независими комуникационни агенции, работещи на повече от 60 пазара.

Сега тя става една от първите с този формат и мащаб с присъствие в Африка, но предизвикателствата не са малки. "Това са 54 държави, всяка със свой политически, регулаторен, медиен, езиков и културен контекст. Фрагментацията е далеч по-голяма, отколкото в Европа. Кампания, която работи в Южна Африка, изисква сериозна адаптация в Кения, Нигерия или Гана. Медийната среда също е различна - в много пазари социалните и мобилните медии направо прескочиха традиционните и днес водят", обяснява Гергова-Бенгтссон.

Тук идва и ролята на партньорството с Inzalo Consulting, чийто модел стъпва на централизирано стратегическо планиране и панафрикански обхват чрез мрежа от местни специалисти, които са запознати със спецификите на всеки отделен пазар.

"В големите холдингови мрежи не инвестират в офиси на малки пазари, по-тромави са; докато в партньорството на независими агенции всеки партньор е собственик, който познава пазара си отвътре и е лично отдаден на резултата. Клиентът получава специалисти с много опит и контакти на място, а не млади експерти или стажанти", подчертава Мария Гергова-Бенгтссон.

Партньорството е двустранно - Inzalo помага на европейските брандове да навлязат в Африка, а UPN работи с африканските по пътя им към Европа. Вече са в ход първите международни клиентски проекти, по които двете организации работят, така че скоро вероятно ще са налице и резултати.