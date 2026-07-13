Хърватският инвестиционен фонд Provectus Capital Partners стъпва на българския пазар през здравеопазването, като става мажоритарен собственик на голяма мрежа от болници и медицински центрове в страната, става ясно от официално съобщение.

Това е резултат от сделка, сключена с INVENIO Partners за мрежата "Хейлан", която включва "Поликлиника България" и още 4 медицински центъра в София, Варна и Бургас, както и Първа детска консултативна клиника, а също така и две болници - МБАЛ "Сити Клиник - Свети Георги" (Монтана) и специализираната в кожните и венерически болести и естетичната дерматология МБАЛ "Скин Системс" (Елин Пелин).

"Групата обединява най-голямата мрежа от амбулаторни центрове в България и две допълващи се болници, като осигурява на пациентите достъп до широк спектър от здравни услуги както в амбулаторни, така и в стационарни условия. Заедно тези предприятия наемат около 650 специалисти и генерират годишни приходи от над 20 милиона евро.", се посочва в пресинформацията.

Сделката подлежи на регулаторно одобрение.

Ако то бъде получено, INVENIO Partners, чийто изпълнителен директор е известният предприемач Елин Гури, остават миноритарен акционер.

Източник: Явор Николов

За Provectus пък това е поредна инвестиция в здравеопазването в Югоизточна Европа. Сред останалите са най-голямата стоматологична група в Централна и Източна Европа Adria Dental Group (12 клиники, 9 лаборатории, повече от 150 кабинета, 700 служители), Arsano Medical Group (група от болници и поликлиники с над 100 000 пациенти годишно), както и центрове за образна диагностика, голяма очна клиника в Хърватия и т.н.

От миналата година фондът има офис и в София именно с цел откриване на подходящи инвестиции в нашата страна. Директор за България е Георги Цонев, който преди това е ръководил инвестиционното банкиране на "Уникредит Булбанк" и има опит на мениджърски позиции в PwC и KPMG.