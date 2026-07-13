Жилищният пазар в САЩ завърши ключовия си пролетен сезон в дълбоко противоречие. По данни на Националната асоциация на брокерите става ясно, че купувачите се оттеглят заради непосилните лихви.

Въпреки това цените на имотите продължават да чупят исторически рекорди.

Продажбите на съществуващи жилища са спаднали с 2.4% през юни спрямо предходния месец. Достигнатият сезонно коригиран годишен темп е 4,09 милиона единици.

Средната цена на съществуващо жилище през юни е скочила до нов исторически връх от малко над 440 000 долара, пише CNBC.

Грешни прогнози?

Икономистите, цитирани от американските медии, предимно бяха на другия полюс. Прогнозите им сочиха за средно увеличение на продажбите от 0,7% след силното представяне на имотния пазар през май.

Вместо това високите лихви по ипотеките замразиха активността в по-голямата част от страната. Най-осезаемо е охлаждането в Средния Запад, както и на Юг. Единствено Североизточната част на страната отчита лек месечен ръст в броя на сделките.

Според Realtor.com над 80% от настоящите собственици на жилища в САЩ са изтеглили ипотеките си преди години при исторически ниски лихви между 2.5% и 4%.

Днес повечето отказват да продават имотите си , защото ако се преместят в ново жилище, ще трябва да теглят заем при настоящите пазарни нива.

Рекордни цени

На запад и юг - в щати като Тексас и Флорида, както и по Западното крайбрежие, цените на имотите са започнали да се понижават. Там влияе до голяма степен растящото ново строителство.

На североизток например, около Ню Йорк, свободните имоти са толкова дефицитни, че цените са скочили с над 10% спрямо предходните години.

"Постоянните колебания в месечните продажби, движени от леките промени в ипотечните лихви, показват колко чувствителни са купувачите", казва в съобщение Лорънс Юн, главен икономист на брокерите на недвижими имоти.

Всъщност, рекордната средна цена от 440 600 долара през юни е отбелязала 36-и пореден месец на непрекъснат годишен растеж.

Натиск от властта

Жилищната криза се превърна в основна политическа тема в САЩ в последно време. Още в началото на годината администрацията на Тръмп натисна държавните ипотечни гиганти Fannie Mae и Freddie Mac за изкупуване на ипотечни ценни книжа.

Идеята е изкуствено да се свалят пазарните лихви с до 0,5% в краткосрочен план. Планът предвижда насочването на 200 милиарда долара за изкупуване на ипотечни облигации от пазара.

По-високото търсене на тези облигации води до свиване на техния марж спрямо държавните ценни книжа, пише Forbes. Лихвите по ипотеките на крайните потребители са обвързани с доходността на тези облигации.