Докато войната между Израел и Иран разтърсва петролния пазар и движи смело цените на суровината и горивата, един от неочакваните печеливши се оказа най-богатият човек в Африка. След като мегарафинерията му в Нигерия започна да работи при капацитет, близък до максималния и да печели от по-благоприятната пазарна конюнктура, нигерийският индустриалец Алико Данготе вече планира следващия си мегапроект - рафинерия за около $17 милиарда долара в Кения.

Проектът, за който съобщават Forbes Africa и Ройтерс, предвижда изграждането на рафинерия с капацитет 700 000 барела суров петрол дневно на остров Ламу в Индийския океан. Ако бъде реализирана, тя ще стане най-голямата рафинерия в Източна Африка и най-голямата инвестиция на Dangote Group извън Нигерия.

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Изборът на терена вече е приключил, към момента се извършват геоложки проучвания, а инженерната подготовка е започнала. Кенийският президент Уилям Руто обяви още през май, че строителството трябва да започне тази година.

Логичното продължение

Новата инвестиция е логично продължение на проекта край Лагос, който промени енергийната карта на Западна Африка. Въведената в експлоатация през 2024 г. рафинерия с капацитет 650 000 барела дневно първоначално беше оценена на около $9 милиарда. След години забавяния, пандемията, инфлацията и обезценяването на нигерийската валута обаче крайната й стойност надхвърли $20 милиарда.

Днес съоръжението е най-голямата еднолинейна рафинерия в света и вече измества част от доставките на горива за Западна Африка, които доскоро идваха основно от Европа, САЩ и страните от Персийския залив. Само през юни комплексът е изнесъл около 145 000 барела авиационно гориво дневно, като голяма част от количествата са били предназначени за търговския хъб Амстердам-Ротердам-Антверпен.

Компанията вече работи и по разширение на нигерийския комплекс. Плановете предвиждат до 2028 г. капацитетът му да достигне 1,4 милиона барела дневно, което би го превърнало в най-големия рафинериен комплекс в света.

Експанзия извън родината

Паралелно с това Dangote Group ускорява експанзията си в останалата част на континента. Освен проекта в Кения компанията развива инфраструктура за съхранение на горива в Намибия, а наскоро обяви и намерение да инвестира $2 милиарда в енергийния сектор на Гамбия.

Според анализатори именно успешното изграждане на нигерийската мегарафинерия е основната причина новият проект да се приема далеч по-сериозно от инвеститорите. Джордж Окорома от британската NatWest Group коментира пред Forbes Africa, че най-важният фактор не е търсенето, а доказаната способност на Данготе да финансира, построи и управлява проект от подобен мащаб в Африка.