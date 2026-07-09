Най-голямата европейска нискотарифна авиокомпания Ryanair предприе остра атака срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като я нарече "безполезна" и открито поиска нейната оставка в официално писмо.

Гневът на превозвача се дължи на "бездействието" на Брюксел пред лицето на "ескалиращия хаос с въздушното движение" в Европа, рекордните закъснения на полетите и липсата на реални реформи в управлението на въздушното пространство.

Налице са постоянните стачки на диспечери, особено във Франция, които блокират европейското небе.

"Най-лошото управление"

Компанията е препратила писмо до председателя на ЕК с приложен доклад от френския Сенат, който потвърждава, че френското управление на полетите е "най-лошото в Европа".

Закъсненията при него са се увеличили с 60% през 2025 г. спрямо нивата на закъснения през 2019 г. и е струвало над 800 млн. евро за авиокомпаниите.

"Председателят фон дер Лайен седи в Брюксел и не прави нищо по отношение на закъсненията в контрола на въздушното движение в ЕС, както и с инфлацията", посочва се в прессъобщение от Ryanair.

Допълва се, че вместо реални действия, ръководителят на ЕК прави единствено "празни речи за конкурентоспособност". От Ryanair заявяват, че ЕК е длъжна да гарантира свободата на движение в ЕС.

Коментар на изпълнителния директор

Изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри подчертава, че две години след знаковия доклад на Марио Драги за икономическото спасяване на Европа, фон дер Лайен не е постигнала никакъв напредък нито по отношение на разходите, нито при закъсненията.

"От много години европейските авиокомпании призовават за ефективна реформа на неуспешните европейски служби за управление на въздушното движение", казва О'Лиъри.

"За пореден път, безполезната фон дер Лайен държи речи, но не предлага реални реформи. Тя трябва да се оттегли и да позволи на някой компетентен да осъществи реформите и конкурентоспособността, от които Европа толкова много се нуждае, но които тя напълно не успя да осъществи", се допълва в прессъобщението.