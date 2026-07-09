Глобалната надпревара в сферата на изкуствения интелект все по-ясно се превръща и в надпревара за евтина и надеждна енергия. Именно това стои зад решението на Meta да изгради първия си център за данни в Канада - инвестиция за 13 милиарда канадски долара (около €8,1 милиарда) в провинция Алберта.

Новото съоръжение ще бъде разположено в окръг Стърджън и ще разполага с първоначален капацитет от 1 GW, като впоследствие може да бъде разширено до 1,8 GW. Това ще бъде 33-тият център за данни на Meta в света и един от най-мащабните проекти на компанията в подкрепа на развитието на изкуствения интелект.

Защо Алберта?

Изборът на Алберта не е случаен. Провинцията разполага с едни от най-ниските цени на природния газ в Северна Америка. От друга страна, студеният климат значително намалява разходите за охлаждане на сървърите. Не на последно място, местните власти позволяват на инвеститорите да изграждат собствена енергийна инфраструктура. Това се разглежда като голямо предимство в момент, когато AI центровете за данни се превръщат в едни от най-големите нови консуматори на електроенергия.

Според Meta новият комплекс ще използва количество електроенергия, сравнимо с потреблението на около 800 000 домакинства. Компанията ще финансира изграждането на необходимите мощности и електропреносна инфраструктура, а впоследствие ще компенсира потреблението чрез инвестиции в чиста енергия.

За да обясним мащаба на проекта, нека припомним, ч първоначалният посочен капацитет от 1 GW е приблизително равен на мощността на един ядрен реактор. Ако бъде разширен до 1,8 GW, центърът за данни ще се нуждае от електроенергия, съпоставима с производството на почти 2 реактора. Затова и експерти припомнят защо технологичните компании започват все по-усилено да инвестират не само в центрове за данни, но и в собствено електрозахранване.

Ключово партньорство

До въвеждането в експлоатация на новата газова електроцентрала Greenlight Electricity Centre в края на 2030 г. част от електрозахранването ще бъде осигурявано от канадската Capital Power. След това ключов партньор ще стане Pembina Pipeline, която изгражда новото газово съоръжение и вече има дългосрочно споразумение с Meta. По данни на компанията проектът ще увеличи търсенето на природен газ с около 150 милиона кубически фута дневно, създавайки допълнително търсене за производителите в Западна Канада.

От управата на Алберта определиха инвестицията като начало на нова вълна от подобни проекти. Министърът на технологиите Нейт Глубиш заяви, че в провинцията вече се разглеждат няколко други предложения за центрове за данни с гигаватов мащаб.

Проектът обаче поставя и въпроси за екологичната цена на бума при изкуствения интелект. Само преди месец канадското правителство представи национална стратегия, според която развитието на AI трябва да се възползва от сравнително чистата електроенергийна система на страната.

В същото време по-голямата част от планираните центрове за данни са именно в Алберта, където електропроизводството остава силно зависимо от природния газ, а въглеродният интензитет на електроенергийната мрежа е близо 5 пъти по-висок от средния за Канада.