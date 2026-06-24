Братята Драгош и Адриан Павъл, собственици на най-голямата румънска верига за строителни материали Dedeman, подготвят нов мащабен проект в Клуж-Напока, съобщава Profit.ro. Новината идва малко след като Pavăl Holding постигна споразумение за придобиването на бизнеса на Carrefour в Румъния в сделка на стойност €823 милиона, която все още очаква регулаторно одобрение.

Новият проект е планиран върху терена на бившия хипермаркет Cora на входа на Клуж. Правото на ползване на имота е придобито от инвестиционната компания на братята през 2024-та, а внесеният в общината устройствен план предвижда изграждането на комплекс със смесено предназначение върху близо 7,7 хектара.

Централно място в концепцията заема т .нар. Entertainment Mall. Зад него стои търговско-развлекателен център, който ще комбинира магазини, услуги, спортни и културни активности, както и пространства за свободно време на открито и закрито.

Проектът включва още хотел, както и офис сграда с апартхотел, достигаща 33 етажа и приблизително 160 метра височина. Макар новият вариант да е по-скромен от представената преди 5 години концепция за около 40-етажна кула, сградата ще остане сред най-високите планирани в западната част на Клуж.

Мащабни инвестиции в имоти и не само

Развитието е поредната стъпка в диверсификацията на бизнеса на братята Павъл. След като превърнаха Dedeman в най-голямата предприемаческа компания в Румъния, те насочиха значителна част от капитала си към недвижими имоти. По данни на румънски медии инвестициите им в сектора вече се оценяват на близо €1 милиарда.

Сред най-големите сделки на групата са придобиването на офис портфолиото на CA Immo за €377 милиона, покупката на комплекса The Bridge в Букурещ за около €200 милиона и на The Office в Клуж за над €120 милиона. Благодарение на тези инвестиции братята Павъл се нареждат сред най-големите собственици на офис площи в страната.

Паралелно с това те разширяват присъствието си в енергетиката, индустрията, здравеопазването и хотелиерството, включително чрез придобиването на историческия Grand Hotel Gardone в Италия и швейцарския Waldhaus Flims Wellness Resort.