Акциите на европейските отбранителни компании се сринаха в сряда, след като Financial Times съобщи, че Берлин планира да се откаже от поръчката за шест фрегати от клас F126 - най-голямата военноморска поръчка в Европа от Втората световна война насам.

Вместо тях Берлин ще закупи осем по-малки бойни кораба тип Meko A-200.

Rheinmetall губи най-много

Най-тежко пострада германският производител на боеприпаси и бронирана техника Rheinmetall, чиито акции паднаха с до 14% в сутрешната търговия.

Компанията се очакваше да поеме ролята на главен изпълнител по програмата F126 в сделка на стойност до 12,8 милиарда евро (около 14,5 милиарда долара) - след като нидерландската корабостроителница Damen Naval натрупа години закъснения по проекта. Одобрението на бюджетната комисия на Бундестага бе последната формална пречка преди финализирането на договора.

Загубите се разпространиха из целия сектор. Германските Hensoldt и Renk поевтиняха с 2,9% и 4% съответно, шведската Saab се понижи с 2,6%, италианската Leonardo - с 3,5%, а британската BAE Systems - с 1,6%.

Широкият европейски индекс Stoxx 600 губеше 0,1%.

Един сгрешен проект

Фрегатите клас F126 и Meko A-200 са тотално различни като характеристики и способности. Освен това са и продукт на коренно различни доктрини.

F126 е замислена по времето на войната срещу тероризма, когато се очакваше, че бойните кораби ще участват в конфликти с нисък интензитет. Така фрегатата е голяма колкото американски разрушител (166 метра дължина и около 10 000 тона водоизместване) и може 2 години да остане в открито море, но въоръжението е много скромно, като основен елемент са ПВО ракетите SeaSparrow.

Проблемът на този проект е, че се забави твърде много във времето и реалностите от 2022 г. насам изискват нещо различно. Явно в Берлин не смятат, че е възможно тази платформа да бъде развита в нова посока.

Източник: Wikimedia Commons

Алтернативата MEKO A-200 на ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) е с 40% по-малък кораб, но той може да носи двойно повече въоръжение за борба с надводни, подводни, въздушни и наземни цели. Според конфигурацията може да се използват Umkhonto, Mica NG, RIM-116, Harpoon, RBS-15 или Exocet ракети.

За разлика от F126, този дизайн вече е в производство и има доставени кораби за Египет и Алжир.

Скоростта е по-висока, а радарният отпечатък - по-малък от този на F126. Това обаче идва на цена - Meko A-200 са замислени не за глобални операции, а за Северния Атлантик и Балтийско море. Иначе казано, Германия определено намалява амбициите си.

Бундесрепубликата се е ангажирала да изгради "най-силната конвенционална армия в Европа" до 2039 г. Страната подготвя придобиването на 40% дял в производителя на танкове KNDS - съвместно с Франция, в навечерието на предстоящото IPO на компанията. Конкретните действия до момента обаче повдигат въпроса дали политическите заявки няма да се разминат с реалността.

Лоша година за отбранителните акции

Новината удари сектор, който вече губеше инерция. Акциите на европейските отбранителни компании се покачиха рязко през 2025 г. на вълната от обещания за мащабно превъоръжаване след руската инвазия в Украйна, но оттогава насам пазарното настроение се обърна.

Секторният индекс Stoxx Europe Aerospace & Defence бе на минус от 1,2% от началото на 2026 г. към края на май - в контраст с ръста от 4,8% на по-широкия Stoxx 600 за същия период.

Най-тежкият месец до момента беше март 2026 г., когато европейските отбранителни акции се сринаха с 11% - най-стремителното месечно падение от пандемията насам, частично заради опасенията за енергиен шок, свързан с конфликта с Иран.

Анализаторите на Morningstar описват 2026 г. като "фаза на консолидация", в която инвеститорите са станали "много избирателни" и залагат на конкретни компании с добри фундаментални показатели, вместо да купуват сектора на широко.