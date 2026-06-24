Сърбия и Азербайджан ускоряват изграждането на газова електроцентрала в Ниш - съвместен проект на двете страни, чието реализиране се очаква до края на 2030 г., пишат медии от двете страни.

Проектът се оценява на около 600 милиона евро.

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Хандановиц проведе работна среща с кмета на Ниш Драгослав Павлович, на която бяха обсъдени следващите стъпки по подготовката и хармонизирането на плановата документация.

Според предварителните разчети централата ще разполага с капацитет от около 500 MW за производство на електроенергия и приблизително 150 MW за топлинна енергия. Така освен че ще укрепи енергийната сигурност на Сърбия, тя ще подобри и топлоснабдяването на жителите на Ниш.

Централата е важна заради изваждането от употреба на старите въглищни мощности и заради нуждата от балансиране на растящия дял на ВЕИ централите. В същото време близостта до газовия интерконектор с България улеснява доставката на синьо гориво за нея - а ще има нужда от допълнителни доставки, за да се обезпечи работата ѝ.

"Устройственият план на град Ниш вече е приет, което представлява основа за по-нататъшната работа по плановите документи. На срещата с всички участници в проекта имахме възможност да чуем от проектанта динамиката на изпълнение и ключовите дейности до края на 2030 г., когато се планира завършването на строителството", каза Джедович Хандановиц, цитирана от eKapija.

Следващата конкретна стъпка е подписването на акционерното споразумение между сръбската държавна електроенергийна компания EPS и азербайджанската държавна петролна компания SOCAR за учредяване на съвместно дружество.

Министърът посочи, че документът се финализира и се очаква да бъде подписан в рамките на следващите седмици.

В началото на юни в Баку EPS и SOCAR подписаха основните условия за сътрудничество по развитието, строителството и управлението на централата - документ, който дефинира ключовите принципи за учредяване на акционерното дружество и основните търговски параметри на бъдещото партньорство.

Газовата електроцентрала в Ниш е стратегически проект в рамките на двустранното сърбско-азерско сътрудничество.

Междуправителственото споразумение за изграждането ѝ беше подписано на 15 февруари 2026 г. в Белград в присъствието на президентите на двете страни.

Проектът се реализира на равноправна основа.

За него сръбският държавен глава Александър Вучич говори още от 2024-а, като тогава очакването беше новият ТЕЦ да е двойно по-мощен - 1GW.

В енергийната стратегия на западната ни съседка до 2040 г. фигурира нова когенерационна централа в Ниш, но със значително по-скромни параметри - 150MW електрическа и 100MW топлинна енергия.